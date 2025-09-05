Китай отказался вкладывать средства в новый российский газопровод
Китай отказался вкладывать средства в новый российский газопровод

Служба внешней разведки Украины
газопровод
Read in English
Читати українською

Пекин отказался инвестировать в проект российского "Газпрома" на трубу протяженностью 2,6 тысячи километров.

Главные тезисы

  • Отказ Китая инвестировать в новый газопровод России приведет к финансовым вызовам для Газпрома.
  • Строительство газопровода оценивается в 25 млрд долл, и без китайских инвестиций Газпрому придется финансировать проект самостоятельно.
  • Подписание меморандума с Китаем не привело к заключению контракта на поставку газа, что усиливает финансовое давление на Газпром.

Китай не хочет строить общий с Россией газопровод

Согласия на новый газопровод, который мог бы компенсировать Газпрому около пятой части утраченного экспорта в Европу, Кремль добивается от Китая почти 20 лет.

Во время встречи в Пекине стороны ограничились лишь меморандумом о намерениях — контракт на поставку газа до сих пор не заключен.

Финансировать проект на трубу протяженностью 2,6 тыс. км Газпром будет вынужден самостоятельно. Окончательная цена еще не согласована: Китай настаивает на уровне внутренних российских тарифов — 120-130 долларов за тысячу кубов, а Москва предлагает диапазон 265-285 долларов — аналогично «Силе Сибири-1».

Строительство оценивается в 25 млрд долл и значительно усилит финансовое давление на Газпром, фактически субсидирующий китайских потребителей.

По информации разведки, на сегодняшний день газовый бизнес российской корпорации остается убыточным. В прошлом году ее потери составили 11,6 млрд долл., в первой половине этого года достигли уже 134 млн долл.

Денежные резервы Газпрома сокращаются третий год подряд: с 33 млрд долларов в начале 2022 года до 6,7 млрд долларов в июне 2025 года.

После новости о подписании меморандума акции Газпрома резко упали, а капитализация снизилась на 1,24 млрд дол.

