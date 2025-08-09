Китай задерживает поставки редкоземельных металлов для оборонных предприятий Германии

На фоне наращивания военного производства Германия столкнулась с дефицитом сырья из Китая, прежде всего редкоземельных металлов.

Китай задерживает поставки для немецкой оборонки

Все большее количество немецких производителей стали жаловаться на их дефицит и проблемы со снабжением.

Ранее Китай расширил список материалов, экспорт которых производится с разрешения государства. В частности, Пекин решает, кому и в каких количествах продавать редкие металлы, на которые у него почти монополия.

По словам эксперта по международной торговле Амир-Саида Гассабеха, консультирующего столкнувшиеся с нехваткой китайского сырья компании, проблема наблюдается с апреля. Он отметил, что речь идет о "бесчисленных запросах":

Ожидается явное ухудшение ситуации со снабжением. Поделиться

Гассабех добавил, что у многих малых и средних оружейных предприятий запасов всего "на несколько недель". Поэтому, если Китай будет и дальше задерживать поставки, некоторые компании будут вынуждены даже остановить производство, подытожил эксперт.

Обеспокоено и министерство экономики Германии, поскольку риски, связанные с экспортным контролем Китая на критически важные сырьевые материалы, воспринимаются очень серьезно.

Пострадавшие от шагов Китая компании могут обратиться в Еврокомиссию, которая обсудит проблему с китайскими властями. По идее, как отметило издание, такое дипломатическое давление должно помочь.