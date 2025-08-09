Китай затримує постачання рідкісноземельних металів для оборонних підприємств Німеччини

На тлі нарощування військового виробництва, Німеччина зіткнулася з дефіцитом сировини з Китаю, насамперед рідкісноземельних металів.
Головні тези:
- Німецькі оборонні підприємства стикаються з дефіцитом рідкісноземельних металів через затримку постачання з Китаю.
- Пекін регулює експорт рідкісних металів, маючи на них монополію, що призводить до проблем з постачанням для німецької оборонки.
- Експерти попереджають про можливу зупинку виробництва на підприємствах через нестачу сировини, що може вплинути на національну безпеку.
Китай затримує постачання для німецької оборонки
Дедалі більше німецьких виробників почали скаржитися на їхній дефіцит і проблеми з постачанням.
Раніше Китай розширив список матеріалів, експорт яких здійснюється з дозволу держави. Зокрема Пекін вирішує, кому і в яких кількостях продавати рідкісні метали, на які в нього майже монополія.
За словами експерта з міжнародної торгівлі Амір-Саїда Гассабеха, який консультує компанії, які зіткнулися з нестачею китайської сировини, проблема спостерігається з квітня. Він зазначив, що йдеться про "незліченні запити":
Гассабех додав, що у багатьох малих і середніх збройових підприємств запасів лише "на кілька тижнів". Тому, якщо Китай і далі затримуватиме постачання, деякі компанії будуть змушені навіть зупинити виробництво, підсумував експерт.
Занепокоєне й міністерство економіки Німеччини, оскільки ризики, пов'язані з експортним контролем Китаю на критично важливі сировинні матеріали, сприймаються дуже серйозно.
Постраждалі від кроків Китаю компанії можуть звернутися до Єврокомісії, яка обговорить проблему з китайською владою. За ідеєю, як зазначило видання, такий дипломатичний тиск має допомогти.
Раніше медіа вже повідомляли, що Китай призупиняє постачання рідкісноземельних металів західним оборонним компаніям. У матеріалі WSJ зазначалося, що дуже багато деталей для зброї містять мінерали, які постачає тільки Китай.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-