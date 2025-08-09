Китай затримує постачання рідкісноземельних металів для оборонних підприємств Німеччини

На тлі нарощування військового виробництва, Німеччина зіткнулася з дефіцитом сировини з Китаю, насамперед рідкісноземельних металів.

Китай затримує постачання для німецької оборонки

Дедалі більше німецьких виробників почали скаржитися на їхній дефіцит і проблеми з постачанням.

Раніше Китай розширив список матеріалів, експорт яких здійснюється з дозволу держави. Зокрема Пекін вирішує, кому і в яких кількостях продавати рідкісні метали, на які в нього майже монополія.

За словами експерта з міжнародної торгівлі Амір-Саїда Гассабеха, який консультує компанії, які зіткнулися з нестачею китайської сировини, проблема спостерігається з квітня. Він зазначив, що йдеться про "незліченні запити":

Очікується явне погіршення ситуації з постачанням.

Гассабех додав, що у багатьох малих і середніх збройових підприємств запасів лише "на кілька тижнів". Тому, якщо Китай і далі затримуватиме постачання, деякі компанії будуть змушені навіть зупинити виробництво, підсумував експерт.

Занепокоєне й міністерство економіки Німеччини, оскільки ризики, пов'язані з експортним контролем Китаю на критично важливі сировинні матеріали, сприймаються дуже серйозно.

Постраждалі від кроків Китаю компанії можуть звернутися до Єврокомісії, яка обговорить проблему з китайською владою. За ідеєю, як зазначило видання, такий дипломатичний тиск має допомогти.