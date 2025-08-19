Китай бросился активно скупать российскую нефть

Информационное агентство Bloomberg обратило внимание на то, что китайские нефтеперерабатывающие заводы начали очень активно покупать "черное золото" из России. Таким образом, Пекин хочет получить нефтепродукты по сниженным ценам, которые Индия не захотела покупать на фоне давления со стороны США.

Китай наращивает импорт российской нефти

Что важно понимать, чаще всего Пекин импортирует российскую нефть с Дальнего Востока России.

Несмотря на это, в течение текущего месяца поставки нефти марки Urals из Балтики и Черного моря выросли почти до 75 тысяч баррелей в день — почти вдвое больше среднего показателя.

Журналисты обращают внимание на то, что экспорт в Индию снизился до 400 тысяч баррелей в день.

С комментарием по этому поводу выступил аналитик Energy Aspects Ltd.

По словам последнего, китайские нефтепереработчики сейчас находятся в более выгодном положении, чем индийские.

На этом фоне Штаты увеличили тарифы на индийские импорты, чтобы наказать Индию за покупку российской нефти.

Однако Дональд Трамп пока не ввел аналогичные меры относительно Китая из-за торгового перемирия с Пекином.