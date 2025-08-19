Китай кинувся активно скуповувати російську нафту
Китай кинувся активно скуповувати російську нафту

Джерело:  Bloomberg

Інформаційна агенція Bloomberg звернула увагу на те, що китайські нафтопереробні заводи почали вкрай активно купувати “чорне золото” з Росії. Таким чином Пекін хоче отримати нафтопродукти за зниженими цінами, які Індія не захотіла купувати на тлі тиску з боку США.

Головні тези:

  • Китайські нафтопереробні заводи опинилися у вигідній позиції через тиск США на Індію.
  • Трейдери прогнозують, що незабаром Китай може закупити ще більшу кількість нафти марки Urals.

Китай нарощує імпорт російської нафти

Що важливо розуміти, найчастіше Пекін імпортує російську нафту з Далекого Сходу Росії.

Попри це, протягом поточного місяця постачання нафти марки Urals з Балтики та Чорного моря зросли до майже 75 тисяч барелів на день — майже вдвічі більше середнього показника.

Журналісти звертають увагу на те, що експорт до Індії знизився до 400 тисяч барелів на день.

З коментарем з цього приводу виступив аналітик Energy Aspects Ltd.

За словами останнього, китайські нафтопереробники наразі перебувають у вигіднішому становищі, ніж індійські.

На цьому тлі Штати збільшили тарифи на індійські імпорти, щоб покарати Індію за закупівлю російської нафти.

Однак Дональд Трамп поки не запровадив аналогічні заходи щодо Китаю через торгове перемир'я з Пекіном.

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що утримається від підвищення тарифів на китайські товари через закупівлю російської нафти, зазначивши, що веде переговори з Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України.

