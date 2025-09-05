Китай відмовився вкладати кошти у новий російський газопровід
Китай відмовився вкладати кошти у новий російський газопровід

Служба зовнішньої розвідки України
газопровід
Read in English

Пекін відмовився інвестувати в проєкт російського «Газпрому» на трубу завдовжки 2,6 тисячі кілометрів.

Головні тези:

  • Китай відмовився вкладати кошти в новий російський газопровід завдовжки 2,6 тисячі кілометрів.
  • Будівництво газопроводу оцінюється у 25 млрд доларів і стане фінансовим викликом для Газпрому.
  • Без інвестицій Китаю, Газпрому доведеться самостійно фінансувати проєкт.

Китай не хоче будувати спільний з Росією газопровід

Згоди на новий газопровід, який міг би компенсувати Газпрому близько п’ятої частини втраченого експорту до Європи, Кремль домагається від Китаю вже майже 20 років.

Під час зустрічі в Пекіні сторони обмежилися лише меморандумом про наміри — контракт на постачання газу досі не уклали.

Фінансувати проєкт на трубу завдовжки 2,6 тис. км Газпром буде змушений самостійно. Остаточна ціна ще не узгоджена: Китай наполягає на рівні внутрішніх російських тарифів — 120-130 доларів за тисячу кубів, натомість Москва пропонує діапазон 265-285 доларів — аналогічно «Силі Сибіру-1».

Будівництво оцінюється у 25 млрд дол і значно посилить фінансовий тиск на Газпром, який фактично субсидує китайських споживачів.

За інформацією розвідки, на сьогодні газовий бізнес російської корпорації залишається збитковим. Торік її втрати становили 11,6 млрд дол, у першій половині цього року сягнули вже 134 млн дол.

Грошові резерви Газпрому скорочуються третій рік поспіль: із 33 млрд доларів на початку 2022 року до 6,7 млрд доларів у червні 2025-го.

Після новини про підписання меморандуму акції Газпрому різко впали, а капіталізація знизилася на 1,24 млрд дол.

