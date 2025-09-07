Китай внимательно наблюдает за ситуацией в Украине — какая цель

Как сообщает заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, китайские власти очень тщательно следят за развитием войны России против Украины. Более того, Пекин изучает новые виды вооружения, применяемые на фронте.

Украина также в центре внимания Китая

Как отметил Вадим Скибицкий, украинская военная разведка внимательно анализирует военный потенциал, который руководство КНР продемонстрировало в рамках саммита ШОС.

Мы работаем над этим (над анализом военного потенциала КНР — ред.), но скажем так: то, что они продемонстрировали, это еще раз подчеркивает наличие в КНР ядерной триады — это воздух, земля, море, у них есть новые наработки ракетного вооружения. Вадим Скибицкий Заместитель начальника ГУР

По его словам, международное сообщество не может игнорировать тот факт, что у Китая большой мобилизационный потенциал.

Что важно понимать, это один из самых главных факторов.