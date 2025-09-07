Китай внимательно наблюдает за ситуацией в Украине — какая цель
Источник:  Укринформ

Как сообщает заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, китайские власти очень тщательно следят за развитием войны России против Украины. Более того, Пекин изучает новые виды вооружения, применяемые на фронте.

Главные тезисы

  • Китай активно готовится к потенциальной войне.
  • Глава государств Си хочет сделать КНР самой мощной сверхдержавой.

Украина также в центре внимания Китая

Как отметил Вадим Скибицкий, украинская военная разведка внимательно анализирует военный потенциал, который руководство КНР продемонстрировало в рамках саммита ШОС.

Мы работаем над этим (над анализом военного потенциала КНР — ред.), но скажем так: то, что они продемонстрировали, это еще раз подчеркивает наличие в КНР ядерной триады — это воздух, земля, море, у них есть новые наработки ракетного вооружения.

По его словам, международное сообщество не может игнорировать тот факт, что у Китая большой мобилизационный потенциал.

Что важно понимать, это один из самых главных факторов.

Плюс они четко изучают все, что связано с новым вооружением как Российской Федерации, так и новым вооружением западных образцов, которое сейчас применяется на поле боя. Пекин очень придирчиво следит за происходящей у нас войной, — объяснил Скибицкий.

