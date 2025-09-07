Китай внимательно наблюдает за ситуацией в Украине — какая цель

Как сообщает заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, китайские власти очень тщательно следят за развитием войны России против Украины. Более того, Пекин изучает новые виды вооружения, применяемые на фронте.
Главные тезисы
- Китай активно готовится к потенциальной войне.
- Глава государств Си хочет сделать КНР самой мощной сверхдержавой.
Украина также в центре внимания Китая
Как отметил Вадим Скибицкий, украинская военная разведка внимательно анализирует военный потенциал, который руководство КНР продемонстрировало в рамках саммита ШОС.
По его словам, международное сообщество не может игнорировать тот факт, что у Китая большой мобилизационный потенциал.
Что важно понимать, это один из самых главных факторов.
