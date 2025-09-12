"Отримали Аляску". Сікорський публічно присоромив Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

"Отримали Аляску". Сікорський публічно присоромив Трампа

Сікорський розкритикував підхід Трампа
Read in English
Джерело:  Fox News

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський поскаржився на те, що президент США Дональд Трамп повинен був ввести жорсткі санкції проти Росії, однак натомість влаштував російському диктатору Володимиру Путіну розкішний саміт на Алясці.

Головні тези:

  • Сікорський вважає, що Росію можуть зупинити лише жорсткі санкції.
  • Він досі чекає, що Трамп їх введе проти РФ, як і пообіцяв.

Сікорський розкритикував підхід Трампа

На переконання очільника МЗС Польщі, міжнародна спільнота повинна змінити розрахунки російського диктатора Володимира Путіна.

Ми повинні переконати його, що він не зможе завоювати Україну з прийнятними витратами. А для цього нам потрібно запровадити більш жорсткі санкції проти Росії.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Як зазначив шеф польської дипломатії, країну-агресорку важливо позбавити ресурсів, необхідних для продовження війни проти України.

На цьому тлі Радослав Сікорський розкритикував нещодавні рішення Дональда Трампа щодо Росії.

Ми повинні були отримати санкції, а замість цього отримали Аляску. І відтоді, як ви сказали, напади посилилися, — присоромив президента США польський дипломат.

Окрім того, Сікорський під час візиту до Києва відреагував на заяву Трампа, в якій очільник Білого дому припустив, що вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути "помилкою". За його словами, це була не випадковість.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Cенатори США вирішили відкрити проти Путіна ще один фронт
Що відомо про плани сенаторів США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха". Орбан почав залякувати Польщу
Орбан
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США вимагають від Угорщини та Словаччини відмовитися від російського газу
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?