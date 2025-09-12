"Отримали Аляску". Сікорський публічно присоромив Трампа

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський поскаржився на те, що президент США Дональд Трамп повинен був ввести жорсткі санкції проти Росії, однак натомість влаштував російському диктатору Володимиру Путіну розкішний саміт на Алясці.
Головні тези:
- Сікорський вважає, що Росію можуть зупинити лише жорсткі санкції.
- Він досі чекає, що Трамп їх введе проти РФ, як і пообіцяв.
Сікорський розкритикував підхід Трампа
На переконання очільника МЗС Польщі, міжнародна спільнота повинна змінити розрахунки російського диктатора Володимира Путіна.
Як зазначив шеф польської дипломатії, країну-агресорку важливо позбавити ресурсів, необхідних для продовження війни проти України.
На цьому тлі Радослав Сікорський розкритикував нещодавні рішення Дональда Трампа щодо Росії.
Окрім того, Сікорський під час візиту до Києва відреагував на заяву Трампа, в якій очільник Білого дому припустив, що вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути "помилкою". За його словами, це була не випадковість.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-