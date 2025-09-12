"Отримали Аляску". Сікорський публічно присоромив Трампа

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський поскаржився на те, що президент США Дональд Трамп повинен був ввести жорсткі санкції проти Росії, однак натомість влаштував російському диктатору Володимиру Путіну розкішний саміт на Алясці.

Сікорський розкритикував підхід Трампа

На переконання очільника МЗС Польщі, міжнародна спільнота повинна змінити розрахунки російського диктатора Володимира Путіна.

Ми повинні переконати його, що він не зможе завоювати Україну з прийнятними витратами. А для цього нам потрібно запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Як зазначив шеф польської дипломатії, країну-агресорку важливо позбавити ресурсів, необхідних для продовження війни проти України.

На цьому тлі Радослав Сікорський розкритикував нещодавні рішення Дональда Трампа щодо Росії.

Ми повинні були отримати санкції, а замість цього отримали Аляску. І відтоді, як ви сказали, напади посилилися, — присоромив президента США польський дипломат.

Окрім того, Сікорський під час візиту до Києва відреагував на заяву Трампа, в якій очільник Білого дому припустив, що вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути "помилкою". За його словами, це була не випадковість.