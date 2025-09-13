США вводять санкції проти ключових союзників Росії

Міністерство торгівлі США опублікувало список компаній щодо яких запровадять практично повну заборону на експорт товарів до Штатів. Під новий санкційний удар команди Дональда Трампа потраплять гіганти, які постачали товари до країни-агресорки Росії.

США все ж посилюють тиск на Росію

У документі Міністерства торгівлі США вказано, що під нові обмеження потрапили:

23 компанії з Китаю;

3 з Туреччини;

2 з ОАЕ,

по одній — з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню.

Американська влада звертає увагу на те, що вказані компанії здійснювали постачання для потреб військово-промислового комплексу РФ.

Ба більше, зазначається, що вони постачали американську продукцію без необхідних дозвільних документів.

Міністерство торгівлі США офіційно підтвердило, що уряд США визнав ці організації такими, що діють всупереч національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів.

Що важливо розуміти, 12 вересня американський лідер Дональд Трамп вкотре пригрозив новими санкціями проти Росії.

Очільник Білого дому знову почав стверджувати, що його терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна "швидко вичерпується".