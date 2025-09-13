Зачем на самом деле Путин атаковал Польшу — объяснение полковника Кэмпа
Зачем на самом деле Путин атаковал Польшу — объяснение полковника Кэмпа

Путин имеет четкую цель касательно НАТО и Украины
Источник:  The Telegraph

Бывший офицер британской армии, полковник Ричард Кэмп предупреждает, что российский диктатор Владимир Путин проводит целенаправленную кампанию устрашения НАТО. Главная цель – оставить Украину без поддержки ее союзников в Альянсе.

  • Путин не боялся реакции НАТО, ведь знал, что ее не будет.
  • Диктатор будет делать все возможное, чтобы запугать союзников Украины.

Путин имеет четкую цель касательно НАТО и Украины

Ричард Кэмп призывает мир не игнорировать тот факт, что атака российских дронов на Польшу — это было самое значительное воздушное вторжение на территорию НАТО в его истории.

Более того, это был первый случай, когда боевые самолеты НАТО сбили российские беспилотники.

По мнению Кэмпа, Путин не собирался проверять реакцию Альянса, поскольку и так знал, что никакой существенной реакции на эту провокацию не будет.

Полковник считает, что это вторжение в Польшу — лишь часть очень эффективной пропагандистской кампании, которая включает в себя саботаж, поджоги, кибератак, попытки убийства и запугивания внутри западных стран.

Ключевая цель Путина — убедить союзников Киева сократить или полностью прекратить поток вооружений для Сил обороны Украины.

Путин хочет посеять страх среди стран НАТО до такой степени, что они будут стремиться сосредоточить усиленную противовоздушную оборону для защиты Польши и, как следствие, лишить Украину ресурсов, в которых она так нуждается, — предупреждает Кэмп.

