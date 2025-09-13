Зачем на самом деле Путин атаковал Польшу — объяснение полковника Кэмпа

Бывший офицер британской армии, полковник Ричард Кэмп предупреждает, что российский диктатор Владимир Путин проводит целенаправленную кампанию устрашения НАТО. Главная цель – оставить Украину без поддержки ее союзников в Альянсе.

Путин имеет четкую цель касательно НАТО и Украины

Ричард Кэмп призывает мир не игнорировать тот факт, что атака российских дронов на Польшу — это было самое значительное воздушное вторжение на территорию НАТО в его истории.

Более того, это был первый случай, когда боевые самолеты НАТО сбили российские беспилотники.

По мнению Кэмпа, Путин не собирался проверять реакцию Альянса, поскольку и так знал, что никакой существенной реакции на эту провокацию не будет.

Полковник считает, что это вторжение в Польшу — лишь часть очень эффективной пропагандистской кампании, которая включает в себя саботаж, поджоги, кибератак, попытки убийства и запугивания внутри западных стран.

Ключевая цель Путина — убедить союзников Киева сократить или полностью прекратить поток вооружений для Сил обороны Украины.