Навіщо насправді Путін атакував Польщу — пояснення полковника Кемпа

Путін має чітку мету щодо НАТО та України
Джерело:  The Telegraph

Колишній офіцер британської армії, полковник Річард Кемп попереджає, що російський диктатор Володимир Путін проводить цілеспрямовану кампанію залякування НАТО. Головна мета — залишити Україну без підтримки її союзників в Альянсі.

Головні тези:

  • Путін не боявся реакції НАТО, адже знав, що її не буде.
  • Диктатор буде робити все можливе, щоб залякати союзників України.

Путін має чітку мету щодо НАТО та України

Річард Кемп закликає світ не ігнорувати той факт, що атака російських дронів на Польщу — це було найзначніше повітряне вторгнення на територію НАТО в його історії.

Ба більше, це був перший випадок, коли бойові літаки НАТО збили російські безпілотники.

На переконання Кемпа, Путін не збирався перевіряти реакцію Альянсу, оскільки і так знав, що жодної суттєвої реакції на цю провокацію не буде.

Полковник вважає, що це вторгнення в Польщу — лише частина дуже ефективної пропагандистської кампанії, яка включає в себе: саботаж, підпали, кібератак, спроби вбивства та залякування всередині західних країн.

Ключова мета Путіна — переконати союзників Києва скоротити або повністю припинити потік озброєнь для Сил оборони України.

Путін хоче посіяти страх серед країн НАТО до такої міри, що вони прагнутимуть зосередити посилену протиповітряну оборону для захисту Польщі та, як наслідок, позбавити Україну ресурсів, яких вона так конче потребує, — попереджає Кемп.

