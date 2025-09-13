Навіщо насправді Путін атакував Польщу — пояснення полковника Кемпа

Колишній офіцер британської армії, полковник Річард Кемп попереджає, що російський диктатор Володимир Путін проводить цілеспрямовану кампанію залякування НАТО. Головна мета — залишити Україну без підтримки її союзників в Альянсі.

Путін має чітку мету щодо НАТО та України

Річард Кемп закликає світ не ігнорувати той факт, що атака російських дронів на Польщу — це було найзначніше повітряне вторгнення на територію НАТО в його історії.

Ба більше, це був перший випадок, коли бойові літаки НАТО збили російські безпілотники.

На переконання Кемпа, Путін не збирався перевіряти реакцію Альянсу, оскільки і так знав, що жодної суттєвої реакції на цю провокацію не буде.

Полковник вважає, що це вторгнення в Польщу — лише частина дуже ефективної пропагандистської кампанії, яка включає в себе: саботаж, підпали, кібератак, спроби вбивства та залякування всередині західних країн.

Ключова мета Путіна — переконати союзників Києва скоротити або повністю припинити потік озброєнь для Сил оборони України.