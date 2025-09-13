"Я готов". Трамп выдвинул НАТО ультиматум касательно России

13 сентября американский лидер Дональд Трамп опубликовал содержание письма странам НАТО, в котором он обещает ввести санкции против России, если члены Альянса сделают то же самое, а также полностью откажутся от российской нефти.
Главные тезисы
- Трамп жалуется, что НАТО сделало мало, чтобы остановить Россию.
- Он также цинично соврал, что это "война Байдена и Зеленского".
Трамп придумал новое требование для введения санкций против РФ
На этом фоне американский лидер начал жаловаться, что все это время приверженность НАТО победе Украины была далеко не 100-процентной.
Более того, он добавил, что объемы покупки российской нефти некоторыми странами были шокирующими.
По убеждению Трампа, введение Альянсом 50-100% пошлин для Китая, которые будут полностью отменены после окончания войны, также будет важным шагом на этом пути.
Глава Белого дома обратил внимание на то, что Китай имеет сильный контроль и влияние на Россию, а мощные пошлины способны ослабить это влияние.
Он также цинично добавил, что это "война Байдена и Зеленского", а не Трампа и Путина.
