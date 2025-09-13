"Я готов". Трамп выдвинул НАТО ультиматум касательно России

13 сентября американский лидер Дональд Трамп опубликовал содержание письма странам НАТО, в котором он обещает ввести санкции против России, если члены Альянса сделают то же самое, а также полностью откажутся от российской нефти.

Трамп придумал новое требование для введения санкций против РФ

Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО договорятся и начнут делать то же самое, а также когда все страны НАТО прекратят покупать нефть в России. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американский лидер начал жаловаться, что все это время приверженность НАТО победе Украины была далеко не 100-процентной.

Более того, он добавил, что объемы покупки российской нефти некоторыми странами были шокирующими.

Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и переговорную силу по отношению к России. Во всяком случае, я готов действовать, когда вы будете готовы. Просто скажите, когда? Поделиться

Фото: скриншот

По убеждению Трампа, введение Альянсом 50-100% пошлин для Китая, которые будут полностью отменены после окончания войны, также будет важным шагом на этом пути.

Глава Белого дома обратил внимание на то, что Китай имеет сильный контроль и влияние на Россию, а мощные пошлины способны ослабить это влияние.

Он также цинично добавил, что это "война Байдена и Зеленского", а не Трампа и Путина.