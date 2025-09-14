Коли Україна отримає заморожені активи РФ — прогноз Мінфіну

Як вважає глава Мінфіну Сергій Марченко, офіційний Брюссель відшукає інструменти, які забезпечать надання Україні принаймні частини заморожених активів РФ уже в найближчому майбутньому.

Марченко озвучив оптимістичний прогноз

За словами глави Мінфіну, лідери Європи дійсно дуже творчі та налаштовані знайти способи, щоб передати російські заморожені активи без справжньої конфіскації.

Вони готові надати нам позику, вони масштабують заморожені активи, готують різні механізми. Сергій Марченко Міністр фінансів України

На цьому тлі він озвучив прогноз, що Україна незабаром отримає "принаймні частину" із заморожених активів РФ.

Марченко також попередив, що в 2026 році наша країна потребуватиме більшої фінансової підтримки, аніж цьогоріч.

Війна триває, ми ще не побачили останньої стадії цієї війни, а тому маємо підготувати наших військових та наш народ та наше суспільство до ще одного року війни, — заявив він. Поширити

Ба більше, вказано, що Сергій Марченко оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні на рівні 16 млрд євро.

До слова, нещодавно стало відомо, що офіційний Брюссель пропонує нову ідею, як відправити мільярди євро заморожених російських активів в Україну.

Йдеться про те, щоб замінити гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.