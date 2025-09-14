Коли Україна отримає заморожені активи РФ — прогноз Мінфіну
Категорія
Економіка
Дата публікації

Коли Україна отримає заморожені активи РФ — прогноз Мінфіну

Марченко
Read in English

Як вважає глава Мінфіну Сергій Марченко, офіційний Брюссель відшукає інструменти, які забезпечать надання Україні принаймні частини заморожених активів РФ уже в найближчому майбутньому.

Головні тези:

  • Україна може отримати фінансову підтримку та активи від Європи без справжньої конфіскації.
  • Мінфіну передбачає потребу України у зовнішньому фінансуванні у розмірі 16 млрд євро.

Марченко озвучив оптимістичний прогноз

За словами глави Мінфіну, лідери Європи дійсно дуже творчі та налаштовані знайти способи, щоб передати російські заморожені активи без справжньої конфіскації.

Вони готові надати нам позику, вони масштабують заморожені активи, готують різні механізми.

Сергій Марченко

Сергій Марченко

Міністр фінансів України

На цьому тлі він озвучив прогноз, що Україна незабаром отримає "принаймні частину" із заморожених активів РФ.

Марченко також попередив, що в 2026 році наша країна потребуватиме більшої фінансової підтримки, аніж цьогоріч.

Війна триває, ми ще не побачили останньої стадії цієї війни, а тому маємо підготувати наших військових та наш народ та наше суспільство до ще одного року війни, — заявив він.

Ба більше, вказано, що Сергій Марченко оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні на рівні 16 млрд євро.

До слова, нещодавно стало відомо, що офіційний Брюссель пропонує нову ідею, як відправити мільярди євро заморожених російських активів в Україну.

Йдеться про те, щоб замінити гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Я готовий". Трамп висунув НАТО ультиматум щодо Росії
Donald Trump
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вторгнення російських дронів у Польщу. Рубіо почав виправдовувати РФ
Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Не програє цю війну". Келлог назвав ключову перевагу України
Келлог

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?