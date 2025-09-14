Коли Україна отримає заморожені активи РФ — прогноз Мінфіну

Як вважає глава Мінфіну Сергій Марченко, офіційний Брюссель відшукає інструменти, які забезпечать надання Україні принаймні частини заморожених активів РФ уже в найближчому майбутньому.
Головні тези:
- Україна може отримати фінансову підтримку та активи від Європи без справжньої конфіскації.
- Мінфіну передбачає потребу України у зовнішньому фінансуванні у розмірі 16 млрд євро.
Марченко озвучив оптимістичний прогноз
За словами глави Мінфіну, лідери Європи дійсно дуже творчі та налаштовані знайти способи, щоб передати російські заморожені активи без справжньої конфіскації.
На цьому тлі він озвучив прогноз, що Україна незабаром отримає "принаймні частину" із заморожених активів РФ.
Марченко також попередив, що в 2026 році наша країна потребуватиме більшої фінансової підтримки, аніж цьогоріч.
Ба більше, вказано, що Сергій Марченко оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні на рівні 16 млрд євро.
До слова, нещодавно стало відомо, що офіційний Брюссель пропонує нову ідею, як відправити мільярди євро заморожених російських активів в Україну.
Йдеться про те, щоб замінити гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-