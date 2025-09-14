"Не програє цю війну". Келлог назвав ключову перевагу України
"Не програє цю війну". Келлог назвав ключову перевагу України

Келлог
На переконання спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога, Росія втратила будь-який шанс на перемогу у цій війні, а це означає, що Україна точно не зазнає поразки.

Головні тези:

  • Келлог наголосив, що Україна стала світовим лідером у виробництві дронів.
  • Ба більше, вона змогла значно скоротити військову потугу РФ.

Келлог впевнений у міці України

З заявою з цього приводу виступили на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Україна не програє цю війну. В українців є моральна перевага над Росією, це очевидно.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник президента США з питань України

Він також звернув увагу на те, що саме Україна на тлі війни змогла стати світовим лідером у виробництві дронів та навіть перевершила США.

Келлог не заперечує той факт, що країна-агресорка РФ має сильну армію. Однак ключовий нюанс полягає в тому, що вона не настільки потужна, як про це заявляє сам Кремль.

Українці вже спромогтися значно скоротити військову потугу РФ, а тому про поразку України вже навіть не йдеться.

На переконання Келлога, дипломатична стратегія американського лідера Дональда Трампа здатна покласти край війні.

Він додав, що очільник Білого дому вірить в дипломатію сам на сам.

Навіть якщо люди ненавидять один одного, з ними треба говорити та шукати можливість порозуміння. Можливо, це вам не подобається, але не можна кидати цих спроб,– переконаний він.

