"Не програє цю війну". Келлог назвав ключову перевагу України

На переконання спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога, Росія втратила будь-який шанс на перемогу у цій війні, а це означає, що Україна точно не зазнає поразки.

Келлог впевнений у міці України

З заявою з цього приводу виступили на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Україна не програє цю війну. В українців є моральна перевага над Росією, це очевидно. Кіт Келлог Спецпредставник президента США з питань України

Він також звернув увагу на те, що саме Україна на тлі війни змогла стати світовим лідером у виробництві дронів та навіть перевершила США.

Келлог не заперечує той факт, що країна-агресорка РФ має сильну армію. Однак ключовий нюанс полягає в тому, що вона не настільки потужна, як про це заявляє сам Кремль.

Українці вже спромогтися значно скоротити військову потугу РФ, а тому про поразку України вже навіть не йдеться.

На переконання Келлога, дипломатична стратегія американського лідера Дональда Трампа здатна покласти край війні.

Він додав, що очільник Білого дому вірить в дипломатію сам на сам.