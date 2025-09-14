"Не програє цю війну". Келлог назвав ключову перевагу України

На переконання спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога, Росія втратила будь-який шанс на перемогу у цій війні, а це означає, що Україна точно не зазнає поразки.
Головні тези:
- Келлог наголосив, що Україна стала світовим лідером у виробництві дронів.
- Ба більше, вона змогла значно скоротити військову потугу РФ.
Келлог впевнений у міці України
З заявою з цього приводу виступили на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).
Він також звернув увагу на те, що саме Україна на тлі війни змогла стати світовим лідером у виробництві дронів та навіть перевершила США.
Келлог не заперечує той факт, що країна-агресорка РФ має сильну армію. Однак ключовий нюанс полягає в тому, що вона не настільки потужна, як про це заявляє сам Кремль.
На переконання Келлога, дипломатична стратегія американського лідера Дональда Трампа здатна покласти край війні.
Він додав, що очільник Білого дому вірить в дипломатію сам на сам.
