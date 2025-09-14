По убеждению специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Россия потеряла любой шанс на победу в этой войне, а это значит, что Украина точно не потерпит поражение.

Келлог уверен в мощи Украины

С заявлением на этот счет выступили на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Украина не проигрывает эту войну. У украинцев есть моральное превосходство над Россией, это очевидно. Кот Келлог Спецпредставитель президента США по Украине

Он также обратил внимание на то, что именно Украина на фоне войны смогла стать мировым лидером в производстве дронов и даже превзошла США.

Келлог не отрицает тот факт, что страна-агрессор РФ имеет сильную армию.

Однако ключевой нюанс заключается в том, что она не столь мощная, как об этом заявляет сам Кремль.

Украинцы уже сумеют значительно сократить военную мощь РФ, а потому о поражении Украины уже даже речь не идет.

По убеждению Келлога, дипломатическая стратегия американского лидера Дональда Трампа способна покончить с войной.

Он добавил, что глава Белого дома верит в дипломатию один на один.