"Не проиграет эту войну". Келлог назвал ключевое преимущество Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Не проиграет эту войну". Келлог назвал ключевое преимущество Украины

Келлог уверен в мощи Украины
Read in English
Читати українською

По убеждению специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Россия потеряла любой шанс на победу в этой войне, а это значит, что Украина точно не потерпит поражение.

Главные тезисы

  • Келлог подчеркнул, что Украина стала мировым лидером в производстве дронов.
  • Более того, она смогла значительно сократить военную мощь РФ.

С заявлением на этот счет выступили на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Украина не проигрывает эту войну. У украинцев есть моральное превосходство над Россией, это очевидно.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель президента США по Украине

Он также обратил внимание на то, что именно Украина на фоне войны смогла стать мировым лидером в производстве дронов и даже превзошла США.

Келлог не отрицает тот факт, что страна-агрессор РФ имеет сильную армию.

Однако ключевой нюанс заключается в том, что она не столь мощная, как об этом заявляет сам Кремль.

Украинцы уже сумеют значительно сократить военную мощь РФ, а потому о поражении Украины уже даже речь не идет.

По убеждению Келлога, дипломатическая стратегия американского лидера Дональда Трампа способна покончить с войной.

Он добавил, что глава Белого дома верит в дипломатию один на один.

Даже если люди ненавидят друг друга, с ними нужно говорить и искать возможность понимания. Возможно, это вам не нравится, но нельзя бросать эти попытки, — убежден он.

