"Не проиграет эту войну". Келлог назвал ключевое преимущество Украины

По убеждению специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Россия потеряла любой шанс на победу в этой войне, а это значит, что Украина точно не потерпит поражение.
Главные тезисы
- Келлог подчеркнул, что Украина стала мировым лидером в производстве дронов.
- Более того, она смогла значительно сократить военную мощь РФ.
Келлог уверен в мощи Украины
С заявлением на этот счет выступили на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
Он также обратил внимание на то, что именно Украина на фоне войны смогла стать мировым лидером в производстве дронов и даже превзошла США.
Келлог не отрицает тот факт, что страна-агрессор РФ имеет сильную армию.
Однако ключевой нюанс заключается в том, что она не столь мощная, как об этом заявляет сам Кремль.
По убеждению Келлога, дипломатическая стратегия американского лидера Дональда Трампа способна покончить с войной.
Он добавил, что глава Белого дома верит в дипломатию один на один.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-