Путін кинув новий виклик Трампу — яка мета

Видання The Wall Street Journal (WSJ) звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін кинув виклик американському лідеру Дональду Трампу, коли посилив терор проти України. Журналісти пояснили, чого насправді добивається нелегітимний президент РФ.

Чого насправді добивається Путін

Як зазначають журналісти, посилення російського терору проти України вказує на масштабування виробництва боєприпасів у країні-агресорці.

Окрім того, це також підтверджує, що Путін налаштований досягти своєї мети — зломити Україну військовими засобами.

Найінтенсивніші бомбардування росіянам українських міст відбулися цього літа. Під час великих атак сотні безпілотників заповнюють небо, деякі з них оточують ціль і кружляють над нею, тоді як хибні цілі сковують українську протиповітряну оборону. Поширити

Попри те, що Україна успішно збиває більшість ворожих цілей, чимало російських дронів та ракет продовжують завдавати шкоди населенню та інфраструктурі.

Не можна також ігнорувати той факт, що Путін часто посилювала удари одразу після імітації мирних перемовин щодо завершення війни.

Підступний план диктатора пояснив Деніел Мілі, геополітичний аналітик Інституту вивчення війни: