Сенатори США знайшли "ключ" до завершення війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Сенатори США знайшли "ключ" до завершення війни РФ проти України

Сенатори планують зробити санкції проти нафти РФ обов'язковими до ухвалення
Джерело:  Reuters

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік активно працюють над новим планом завершення російсько-української війни. Вони закликатимуть колег прив’язати законопроєкт про суворі санкції проти Росії до обов’язкового для ухвалення законопроєкту про фінансування роботи федерального уряду.

Головні тези:

  • Позиція Трампа у цьому питанні має вирішальне значення.
  • Він поки не відреагував на план законодавців домогтися включення санкцій до резолюції про продовження фінансування.

Сенатори планують зробити санкції проти нафти РФ обов'язковими до ухвалення

Журналісти звертають увагу на те, що лідери Сенату та Палати представників наразі не виносять цей документ на голосування, адже американський лідер Дональд Трамп не поспішає запроваджувати нові санкції проти Росії.

Обов’язковий до ухвалення фінансовий законопроєкт, відомий як резолюція про продовження фінансування (Continuing Resolution, CR), може дати ініціаторам шанс просунути санкційний пакет.

З заявою з цього приводу виступили особисто Грем та Фіцпатрік.

За їхніми словами, уже цього тижня вони закликатимуть колег з обох партій підтримати цю ініціативу, щоб просунути це законодавство й стати на захист свободи від тиранії.

Вони також наголосили, що час має вирішальне значення.

Ми переконані, що поєднання санкцій і мит разом із продажем високотехнологічної американської зброї Україні є ключем, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів для справедливого та почесного миру, — наголосили вони.

