Сенатори США знайшли "ключ" до завершення війни РФ проти України

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік активно працюють над новим планом завершення російсько-української війни. Вони закликатимуть колег прив’язати законопроєкт про суворі санкції проти Росії до обов’язкового для ухвалення законопроєкту про фінансування роботи федерального уряду.

Сенатори планують зробити санкції проти нафти РФ обов'язковими до ухвалення

Журналісти звертають увагу на те, що лідери Сенату та Палати представників наразі не виносять цей документ на голосування, адже американський лідер Дональд Трамп не поспішає запроваджувати нові санкції проти Росії.

Обов’язковий до ухвалення фінансовий законопроєкт, відомий як резолюція про продовження фінансування (Continuing Resolution, CR), може дати ініціаторам шанс просунути санкційний пакет. Поширити

З заявою з цього приводу виступили особисто Грем та Фіцпатрік.

За їхніми словами, уже цього тижня вони закликатимуть колег з обох партій підтримати цю ініціативу, щоб просунути це законодавство й стати на захист свободи від тиранії.

Вони також наголосили, що час має вирішальне значення.