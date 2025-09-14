Сенатори США знайшли "ключ" до завершення війни РФ проти України

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік активно працюють над новим планом завершення російсько-української війни. Вони закликатимуть колег прив’язати законопроєкт про суворі санкції проти Росії до обов’язкового для ухвалення законопроєкту про фінансування роботи федерального уряду.
Головні тези:
- Позиція Трампа у цьому питанні має вирішальне значення.
- Він поки не відреагував на план законодавців домогтися включення санкцій до резолюції про продовження фінансування.
Сенатори планують зробити санкції проти нафти РФ обов'язковими до ухвалення
Журналісти звертають увагу на те, що лідери Сенату та Палати представників наразі не виносять цей документ на голосування, адже американський лідер Дональд Трамп не поспішає запроваджувати нові санкції проти Росії.
З заявою з цього приводу виступили особисто Грем та Фіцпатрік.
За їхніми словами, уже цього тижня вони закликатимуть колег з обох партій підтримати цю ініціативу, щоб просунути це законодавство й стати на захист свободи від тиранії.
Вони також наголосили, що час має вирішальне значення.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-