Сенаторы США нашли "ключ" до завершения войны РФ против Украины
Сенаторы США нашли "ключ" до завершения войны РФ против Украины

Сенаторы планируют сделать санкции против нефти РФ обязательными к принятию
Источник:  Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик активно работают над новым планом завершения российско-украинской войны. Они будут призывать коллег привязать законопроект о строгих санкциях против России к обязательному для принятия законопроекта о финансировании работы федерального правительства.

  • Позиция Трампа в этом вопросе имеет решающее значение.
  • Он пока не отреагировал на план законодателей добиться включения санкций в резолюцию о продлении финансирования.

Журналисты обращают внимание на то, что лидеры Сената и Палаты представителей пока не выносят этот документ на голосование, ведь американский лидер Дональд Трамп не спешит вводить новые санкции против России.

Обязательный для принятия финансовый законопроект, известный как резолюция о продолжении финансирования (Continuing Resolution, CR), может дать инициаторам шанс продвинуть санкционный пакет.

С заявлением по этому поводу выступили лично Грэм и Фицпатрик.

По их словам, уже на этой неделе они будут призывать коллег из обеих партий поддержать эту инициативу, чтобы продвинуть это законодательство и защитить свободу от тирании.

Они также подчеркнули, что время имеет решающее значение.

Мы убеждены, что сочетание санкций и пошлин вместе с продажей высокотехнологичного американского оружия Украине является ключом для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров для справедливого и почетного мира, — подчеркнули они.

