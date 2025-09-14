Сенаторы США нашли "ключ" до завершения войны РФ против Украины

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик активно работают над новым планом завершения российско-украинской войны. Они будут призывать коллег привязать законопроект о строгих санкциях против России к обязательному для принятия законопроекта о финансировании работы федерального правительства.
Главные тезисы
- Позиция Трампа в этом вопросе имеет решающее значение.
- Он пока не отреагировал на план законодателей добиться включения санкций в резолюцию о продлении финансирования.
Сенаторы планируют сделать санкции против нефти РФ обязательными к принятию
Журналисты обращают внимание на то, что лидеры Сената и Палаты представителей пока не выносят этот документ на голосование, ведь американский лидер Дональд Трамп не спешит вводить новые санкции против России.
С заявлением по этому поводу выступили лично Грэм и Фицпатрик.
По их словам, уже на этой неделе они будут призывать коллег из обеих партий поддержать эту инициативу, чтобы продвинуть это законодательство и защитить свободу от тирании.
Они также подчеркнули, что время имеет решающее значение.
