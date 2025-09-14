Сенатор-республиканец Линдси Грэм и конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик активно работают над новым планом завершения российско-украинской войны. Они будут призывать коллег привязать законопроект о строгих санкциях против России к обязательному для принятия законопроекта о финансировании работы федерального правительства.

Сенаторы планируют сделать санкции против нефти РФ обязательными к принятию

Журналисты обращают внимание на то, что лидеры Сената и Палаты представителей пока не выносят этот документ на голосование, ведь американский лидер Дональд Трамп не спешит вводить новые санкции против России.

Обязательный для принятия финансовый законопроект, известный как резолюция о продолжении финансирования (Continuing Resolution, CR), может дать инициаторам шанс продвинуть санкционный пакет. Поделиться

С заявлением по этому поводу выступили лично Грэм и Фицпатрик.

По их словам, уже на этой неделе они будут призывать коллег из обеих партий поддержать эту инициативу, чтобы продвинуть это законодательство и защитить свободу от тирании.

Они также подчеркнули, что время имеет решающее значение.