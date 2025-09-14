Украинские защитники отбросили армию РФ в Сумской области

Аналитический проект DeepState обращает внимание на то, что Силы обороны Украины смогли успешно отбросить российских захватчиков у пограничных сел Константиновка и Новоконстантиновка Сумской области.
Главные тезисы
- Враг оккупировал Темировку, а также продвинулся возле Купянска и вблизи Новоивановки.
- За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.
Ситуация в Сумской области постепенно улучшается
При этом, как отмечают украинские аналитики, российские захватчики смогли захватить Темировку в Запорожской области.
Более того, силы врага продвинулись в районе Купянска и вблизи Новоивановки на Харьковщине.
Как сообщает Генштаб ВСУ, начались 1299-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
Также указано, что в течение 13 сентября на фронте произошло 184 боевых столкновения.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один другой важный объект армии РФ.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-