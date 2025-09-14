Украинские защитники отбросили армию РФ в Сумской области

Аналитический проект DeepState обращает внимание на то, что Силы обороны Украины смогли успешно отбросить российских захватчиков у пограничных сел Константиновка и Новоконстантиновка Сумской области.

Ситуация в Сумской области постепенно улучшается

Силы Обороны Украины отбросили противника возле Новоконстантиновки и Константиновки, — сказано в официальном заявлении DeepState. Поделиться

При этом, как отмечают украинские аналитики, российские захватчики смогли захватить Темировку в Запорожской области.

Более того, силы врага продвинулись в районе Купянска и вблизи Новоивановки на Харьковщине.

Как сообщает Генштаб ВСУ, начались 1299-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Также указано, что в течение 13 сентября на фронте произошло 184 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, в том числе сбросил 163 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4785 обстрелов, из них 137 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6325 дронов-камикадзе. Поделиться

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один другой важный объект армии РФ.