Украина
Дата публикации

Украинские защитники отбросили армию РФ в Сумской области

Источник:  DeepState

Аналитический проект DeepState обращает внимание на то, что Силы обороны Украины смогли успешно отбросить российских захватчиков у пограничных сел Константиновка и Новоконстантиновка Сумской области.

Главные тезисы

  • Враг оккупировал Темировку, а также продвинулся возле Купянска и вблизи Новоивановки.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

Ситуация в Сумской области постепенно улучшается

Силы Обороны Украины отбросили противника возле Новоконстантиновки и Константиновки, — сказано в официальном заявлении DeepState.

При этом, как отмечают украинские аналитики, российские захватчики смогли захватить Темировку в Запорожской области.

Более того, силы врага продвинулись в районе Купянска и вблизи Новоивановки на Харьковщине.

Как сообщает Генштаб ВСУ, начались 1299-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Также указано, что в течение 13 сентября на фронте произошло 184 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, в том числе сбросил 163 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4785 обстрелов, из них 137 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6325 дронов-камикадзе.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один другой важный объект армии РФ.

Больше по теме

Экономика
Дата публикации
США вводят санкции против ключевых союзников России
Трамп
Политика
Дата публикации
Сенаторы США нашли "ключ" до завершения войны РФ против Украины
Сенаторы планируют сделать санкции против нефти РФ обязательными к принятию
Политика
Дата публикации
Путин бросил новый вызов Трампу — какая цель
Путин

