Українські захисники відкинули армію РФ на Сумщині
Ситуація на Сумщині поступово покращується
Джерело:  DeepState

Аналітичний проєкт DeepState звертає увагу на те, що Сили оборони України змогли успішно відкинути російських загарбників біля прикордонних сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка, що в Сумській області.

Головні тези:

  • Ворог окупував Темирівку, а також просунувся у Куп'янську та поблизу Новоіванівки.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення.

Сили Оборони України відкинули противника біля Новокостянтинівки та Костянтинівки, — йдеться в офіційній заяві DeepState.

Попри це, як зазначають українські аналітики, російські загарбники змогли захопити Темирівку у Запорізькій області.

Ба більше, сили ворога просунулися в районі Куп'янська та поблизу Новоіванівки на Харківщині.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, розпочалася 1299-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Також вказано, що протягом 13 вересня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, зокрема скинув 163 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 137 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6325 дронів-камікадзе.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували п’ять районів зосередження особового складу та техніки, чотири артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт армії РФ.

