Українські захисники відкинули армію РФ на Сумщині

Аналітичний проєкт DeepState звертає увагу на те, що Сили оборони України змогли успішно відкинути російських загарбників біля прикордонних сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка, що в Сумській області.
Головні тези:
- Ворог окупував Темирівку, а також просунувся у Куп'янську та поблизу Новоіванівки.
- Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення.
Ситуація на Сумщині поступово покращується
Попри це, як зазначають українські аналітики, російські загарбники змогли захопити Темирівку у Запорізькій області.
Ба більше, сили ворога просунулися в районі Куп'янська та поблизу Новоіванівки на Харківщині.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, розпочалася 1299-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
Також вказано, що протягом 13 вересня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували п’ять районів зосередження особового складу та техніки, чотири артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт армії РФ.
