Росія показала запуск гіперзвукової ракети "Циркон"
Росія показала запуск гіперзвукової ракети "Циркон"

Джерело:  online.ua

14 вересня країна-агресорка Росія офіційно підтвердила, що здійснила запуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" по цілі в Баренцевому морі. Що важливо розуміти, це відбулося межах спільних військових навчань із Білоруссю "Захід-2025".

Головні тези:

  • Спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" почалися 12 вересня.
  • НАТО оголосила про старт операції Eastern Sentry після вторгнення російських дронів у Польщу.

Кремль хизується запуском “Цикрону"

Як стверджує Міноборони РФ, у межах спільних стратегічних навчань “Захід-2025” різнорідні сили Північного флоту завдали ракетного удару по умовному супротивнику в Баренцевому морі.

Також вказано, що запуск гіперзвукової ракети “Циркон” здійснив екіпаж фрегата “Адмірал Головко”.

Видачу цілевказівки по позиції на командний пункт угруповання різнорідних ударних сил здійснював дальній протичовновий літак змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Ту-142, — йдеться в офіційній заяві Міноборони РФ.

За даними об'єктивного контролю, що отримується в режимі реального часу, ціль була ліквідована точним попаданням.

Російське оборонне відомство також запевняє, що район проведення ракетної стрілянини був заздалегідь закритий для цивільного судноплавства та польотів авіації.

Як уже згадувалося раніше, спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" стартувала 12 вересня.

Обидві країни запевняють, що навчання мають виключно оборонний характер і не передбачають атаку на членів НАТО.

