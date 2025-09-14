Росія показала запуск гіперзвукової ракети "Циркон"

14 вересня країна-агресорка Росія офіційно підтвердила, що здійснила запуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" по цілі в Баренцевому морі. Що важливо розуміти, це відбулося межах спільних військових навчань із Білоруссю "Захід-2025".

Кремль хизується запуском “Цикрону"

Як стверджує Міноборони РФ, у межах спільних стратегічних навчань “Захід-2025” різнорідні сили Північного флоту завдали ракетного удару по умовному супротивнику в Баренцевому морі.

Також вказано, що запуск гіперзвукової ракети “Циркон” здійснив екіпаж фрегата “Адмірал Головко”.

Видачу цілевказівки по позиції на командний пункт угруповання різнорідних ударних сил здійснював дальній протичовновий літак змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Ту-142, — йдеться в офіційній заяві Міноборони РФ. Поширити

За даними об'єктивного контролю, що отримується в режимі реального часу, ціль була ліквідована точним попаданням.

Російське оборонне відомство також запевняє, що район проведення ракетної стрілянини був заздалегідь закритий для цивільного судноплавства та польотів авіації.

Як уже згадувалося раніше, спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" стартувала 12 вересня.