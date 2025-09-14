Чи планує Трамп ввести санкції проти Росії — дані інсайдерів

Згідно з даними видання The New York Times, існує висока ймовірність того, що американський лідер Дональд Трамп не буде запроваджувати санкції проти Росії. Одна з головних причин полягає в тому, що деякі європейські країни не виконають його ключові вимоги.

Санкції Трампа проти Росії наразі малоймовірні

Журналісти звернули увагу на те, що нещодавно президент США висунув умови для введення нових санкцій проти Росії.

Очільник Білого дому почав стверджувати, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни НАТО вчинять так само.

Ба більше, Трамп публічно почав вимагати, щоб усі члени Альянсу припинили закупівлі російської нафти і ввели високі мита для Китаю.

У Європейській комісії пообіцяли попрацювати над цим питанням зі своїми партнерами по всьому світу.

Головна проблема полягає в тому, що цю умову Дональда Трампа майже напевно не буде виконано — очільник Білого дому та його команда чудово знають про це.

Ні для кого не секрет, що найбільшими європейськими покупцями російської нафти є Угорщина і Туреччина, — вони не збираються зупиняти закупівлі.