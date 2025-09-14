Планирует ли Трамп ввести санкции против России — данные инсайдеров

Согласно данным издания The New York Times, существует высокая вероятность того, что американский лидер Дональд Трамп не будет вводить санкции против России. Одна из главных причин заключается в том, что некоторые европейские страны не выполнят его ключевых требований.

Санкции Трампа против России пока маловероятны

Журналисты обратили внимание на то, что недавно президент США выдвинул условия для введения новых санкций против России.

Глава Белого дома начал утверждать, что сделает это только в том случае, если все страны НАТО поступят так же.

Более того, Трамп публично потребовал, чтобы все члены Альянса прекратили закупки российской нефти и ввели высокие пошлины для Китая.

В Европейской комиссии пообещали поработать над этим вопросом со своими партнерами по всему миру. Поделиться

Главная проблема заключается в том, что это условие Дональда Трампа почти наверняка не будет выполнено — глава Белого дома и его команда прекрасно знают об этом.

Ни для кого не секрет, что крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются Венгрия и Турция, они не собираются останавливать закупки.