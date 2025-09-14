Планирует ли Трамп ввести санкции против России — данные инсайдеров
Категория
Экономика
Дата публикации

Планирует ли Трамп ввести санкции против России — данные инсайдеров

Санкции Трампа против России пока маловероятны
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Согласно данным издания The New York Times, существует высокая вероятность того, что американский лидер Дональд Трамп не будет вводить санкции против России. Одна из главных причин заключается в том, что некоторые европейские страны не выполнят его ключевых требований.

Главные тезисы

  • Трамп выдвинул НАТО нереалистическое требование и отлично знает об этом.
  • Президент США упорно игнорирует все, что уже сделали союзники Украины для завершения войны.

Санкции Трампа против России пока маловероятны

Журналисты обратили внимание на то, что недавно президент США выдвинул условия для введения новых санкций против России.

Глава Белого дома начал утверждать, что сделает это только в том случае, если все страны НАТО поступят так же.

Более того, Трамп публично потребовал, чтобы все члены Альянса прекратили закупки российской нефти и ввели высокие пошлины для Китая.

В Европейской комиссии пообещали поработать над этим вопросом со своими партнерами по всему миру.

Главная проблема заключается в том, что это условие Дональда Трампа почти наверняка не будет выполнено — глава Белого дома и его команда прекрасно знают об этом.

Ни для кого не секрет, что крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются Венгрия и Турция, они не собираются останавливать закупки.

Однако многие другие европейские страны значительно сократили импорт российской нефти. Некоторые из них по-прежнему полагаются на российский природный газ, о чем Трамп не упомянул.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США вводят санкции против ключевых союзников России
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенаторы США нашли "ключ" до завершения войны РФ против Украины
Сенаторы планируют сделать санкции против нефти РФ обязательными к принятию
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин бросил новый вызов Трампу — какая цель
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?