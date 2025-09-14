Согласно данным издания The New York Times, существует высокая вероятность того, что американский лидер Дональд Трамп не будет вводить санкции против России. Одна из главных причин заключается в том, что некоторые европейские страны не выполнят его ключевых требований.
Главные тезисы
- Трамп выдвинул НАТО нереалистическое требование и отлично знает об этом.
- Президент США упорно игнорирует все, что уже сделали союзники Украины для завершения войны.
Санкции Трампа против России пока маловероятны
Журналисты обратили внимание на то, что недавно президент США выдвинул условия для введения новых санкций против России.
Глава Белого дома начал утверждать, что сделает это только в том случае, если все страны НАТО поступят так же.
Более того, Трамп публично потребовал, чтобы все члены Альянса прекратили закупки российской нефти и ввели высокие пошлины для Китая.
Главная проблема заключается в том, что это условие Дональда Трампа почти наверняка не будет выполнено — глава Белого дома и его команда прекрасно знают об этом.
Ни для кого не секрет, что крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются Венгрия и Турция, они не собираются останавливать закупки.
