"Немає бажання". ЄС не збирається виконувати вимогу Трампа щодо РФ
"Немає бажання". ЄС не збирається виконувати вимогу Трампа щодо РФ

Трамп
Джерело:  Politico

Інсайдери видання Politico в Євросоюзі стверджують, що офіційний Брюссель не на налаштований просто зараз відмовлятися від закупівель російської нафти, попри тиск з боку команди президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • ЄС має намір продовжувати купувати російську нафту ще кілька років.
  • Попри це, блок хоче домовитися з Угорщиною та Словаччиною про скорочення цього періоду.

ЄС продовжить купувати російську нафту

За словами одного з анонімних джерел, який проводить переговори із країнами-членами щодо відмови від російського газу, бажання відмовлятися від російської нафти до 2027 року майже немає.

Країнам-членам (ЄС, — ред.) потрібен час, щоб пристосуватися і знайти альтернативне джерело, — заявив ще один інсайдер.

Ні для кого не секрет, що офіційний Брюссель вже запропонував законопроєкт для поступової відмови від імпорту російських нафти та газу до 1 січня 2028 року. Однак на його реалізацію дійсно знадобляться роки.

4 вересня американський лідер США Дональд Трамп висунув Євросоюзу чіткий ультиматум: блок має припинити купувати російську нафту, продаж якої дає можливість Путіну вести війну проти України.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен розпочне переговори з Угорщиною та Словаччиною в найближчі тижні в рамках свого плану REPowerEU, спрямованого на припинення закупівель російських енергоносіїв. Це сталось після закликів Трампа.

