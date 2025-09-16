Інсайдери видання Politico в Євросоюзі стверджують, що офіційний Брюссель не на налаштований просто зараз відмовлятися від закупівель російської нафти, попри тиск з боку команди президента США Дональда Трампа.

ЄС продовжить купувати російську нафту

За словами одного з анонімних джерел, який проводить переговори із країнами-членами щодо відмови від російського газу, бажання відмовлятися від російської нафти до 2027 року майже немає.

Країнам-членам (ЄС, — ред.) потрібен час, щоб пристосуватися і знайти альтернативне джерело, — заявив ще один інсайдер. Поширити

Ні для кого не секрет, що офіційний Брюссель вже запропонував законопроєкт для поступової відмови від імпорту російських нафти та газу до 1 січня 2028 року. Однак на його реалізацію дійсно знадобляться роки.

4 вересня американський лідер США Дональд Трамп висунув Євросоюзу чіткий ультиматум: блок має припинити купувати російську нафту, продаж якої дає можливість Путіну вести війну проти України.