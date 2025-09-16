"Немає бажання". ЄС не збирається виконувати вимогу Трампа щодо РФ

Інсайдери видання Politico в Євросоюзі стверджують, що офіційний Брюссель не на налаштований просто зараз відмовлятися від закупівель російської нафти, попри тиск з боку команди президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- ЄС має намір продовжувати купувати російську нафту ще кілька років.
- Попри це, блок хоче домовитися з Угорщиною та Словаччиною про скорочення цього періоду.
ЄС продовжить купувати російську нафту
За словами одного з анонімних джерел, який проводить переговори із країнами-членами щодо відмови від російського газу, бажання відмовлятися від російської нафти до 2027 року майже немає.
Ні для кого не секрет, що офіційний Брюссель вже запропонував законопроєкт для поступової відмови від імпорту російських нафти та газу до 1 січня 2028 року. Однак на його реалізацію дійсно знадобляться роки.
4 вересня американський лідер США Дональд Трамп висунув Євросоюзу чіткий ультиматум: блок має припинити купувати російську нафту, продаж якої дає можливість Путіну вести війну проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-