Нова зустріч Зеленського та Трампа. Рубіо розкрив деталі
Трамп та Зеленський
Джерело:  Forbes

Американський лідер Дональд Трамп, найімовірніше, зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським уже наступного тижня. Про це повідомив очільник Держдепу США Марко Рубіо.

Головні тези:

  • Президент США та України можуть провести переговори в Нью-Йорку.
  • Трамп не відмовився від наміру завершити російсько-українську війну.

Нова зустріч Зеленського та Трампа може відбутися незабаром

Американські журналісти попросили главу Держдепу прокоментувати ситуацію з розвитком війни РФ проти Україна.

На переконання Марко Рубіо, "жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни, ніж Трамп".

На цьому тлі він натякнув на потенційну зустріч між президентами наступного тижня.

Багаторазові телефонні розмови, багаторазові зустрічі із Зеленським, включно із, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Ба більше, шеф американської дипломатії традиційно почав скаржитися, що очільник Білого дому "успадкував цю трирічну війну від адміністрації Байдена".

Марко Рубіо продовжує запевняти, що Трамп дійсно робить все можливе, щоб покласти їй край.

Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання. І він буде продовжувати намагатися, — пообіцяв глава Держдепу.

