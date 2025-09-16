Нова зустріч Зеленського та Трампа. Рубіо розкрив деталі

Американський лідер Дональд Трамп, найімовірніше, зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським уже наступного тижня. Про це повідомив очільник Держдепу США Марко Рубіо.

Нова зустріч Зеленського та Трампа може відбутися незабаром

Американські журналісти попросили главу Держдепу прокоментувати ситуацію з розвитком війни РФ проти Україна.

На переконання Марко Рубіо, "жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни, ніж Трамп".

На цьому тлі він натякнув на потенційну зустріч між президентами наступного тижня.

Багаторазові телефонні розмови, багаторазові зустрічі із Зеленським, включно із, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Ба більше, шеф американської дипломатії традиційно почав скаржитися, що очільник Білого дому "успадкував цю трирічну війну від адміністрації Байдена".

Марко Рубіо продовжує запевняти, що Трамп дійсно робить все можливе, щоб покласти їй край.