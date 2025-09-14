Експерти заявили про "переломний момент" на полі бою

Видання Financial Times поспілкувалося з фахівцями щодо розвитку ситуації на українському фронті. Більшість з них схиляються до думки, що поява на фронті рою дронів зі штучним інтелектом стало “переломним моментом” у війні Росії проти України.

Дрони зі ШІ змінюють хід сучасної війни

Що важливо розуміти, згадані рої дронів використовують штучний інтелект для координації між собою з ціллю ефективних атак на сили ворога.

З заявою з цього приводу виступив виконавчий директор Auterion (компанія, що розробляє програмне забезпечення для дронів) Лоренц Маєр.

На його переконання, саме їхня поява стала "переломним моментом".

Експерт звертає увагу на те, що технологія Nemyx здатна перетворити окремі дрони на єдину скоординовану силу.

Вона працює на операційній системі Auterion і поставляється у вигляді додатка, завдяки чому будь-який сумісний безпілотник може приєднатися до рою за допомогою простого оновлення, — пояснив Маєр. Поширити

Він також офіційно підтвердив, що нове програмне забезпечення ще не було протестоване безпосередньо на фронті.

Команда Auterion має намір до кінця поточного року передати ЗСУ 33 000 своїх "ударних систем".

Що важливо розуміти, вони призначені для безпілотників зі штучним інтелектом у межах контракту з Міноборони США.