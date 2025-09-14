В ООН заговорили про введення в Україну своїх миротворців
В ООН заговорили про введення в Україну своїх миротворців

Бербок
Джерело:  Bild am Sonntag

Відома німецька політикиня та президентка Генеральної асамблеї ООН Анналена Бербок офіційно підтвердила, що потенційно може уявити розгортання миротворчих сил ООН в Україні для забезпечення перемир'я після завершення бойових дій.

Головні тези:

  • 9 вересня Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН.
  • На цьому тлі вона поділилася своїм баченням участі ООН у відновленні миру в Україні.

ООН готова забезпечити захист України

Анналена Бербок розкрила своє бачення участі ООН у процесі повернення миру Україні.

За її словами, якщо мирний договір між Києвом та Москвою все-таки вдасться підписати, то його вкрай важливо закріпити найліпшим способом.

І якщо більшість держав-членів вирішать, що для цього потрібні "блакитні шоломи" (миротворці ООН — ред.), то це, сподіваємося, забезпечить тривалий мир.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Президентка Генеральної асамблеї ООН

Вона також звернула увагу на те, що такі миротворчі місії важливі як ніколи раніше, і не тільки стосовно європейського континенту.

Що важливо розуміти, 4 вересня за підсумками зустрічі "Коаліції рішучих" французький лідер Емманюель Макрон офіційно підтвердив готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки.

Він також додав, що 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

