В ООН заговорили о введении в Украину своих миротворцев
ООН готова обеспечить защиту Украины
Источник:  Bild am Sonntag

Известная немецкая политика и президент Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок официально подтвердила, что потенциально может представить развертывание миротворческих сил ООН в Украине для обеспечения перемирия после завершения боевых действий.

Главные тезисы

  • 9 сентября Бербок был избран президентом Генассамблеи ООН.
  • На этом фоне она поделилась своим видением участия ООН в восстановлении мира в Украине.

Анналена Бербок раскрыла свое видение участия ООН в процессе возвращения мира Украине.

По ее словам, если мирный договор между Киевом и Москвой все же удастся подписать, то его крайне важно закрепить лучшим способом.

И если большинство государств-членов решат, что для этого нужны "голубые шлемы" (миротворцы ООН — ред.), то это, надеемся, обеспечит продолжительный мир.

Она также обратила внимание на то, что такие миротворческие миссии важны как никогда раньше, и не только по отношению к европейскому континенту.

Что важно понимать, 4 сентября по итогам встречи "Коалиции решительных" французский лидер Эмманюэль Макрон официально подтвердил готовность политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантию безопасности.

Он также добавил, что 26 стран выразили готовность либо отправить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

