Очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов офіційно підтвердив, що Україна змушена витрачати близько 172 мільйонів доларів (~7 мільярдів гривень ) лише за день повномасштабної загарбницької війни, яку веде Росія уже понад 11 років.

Україна стримує Росію дорогою ціною

Як зазначив Андрій Гнатов, наша країна не має можливість оплачувати такі масштабні витрати з власного “гаманця”.

Можна підрахувати, у скільки це обходиться за рік, і зрозуміти, що самотужки ми не зможемо самостійно винести цей вантаж, — підкреслив глава Генштабу ЗСУ. Поширити

На цьому тлі Гнатов чітко дав зрозуміти, що в цій ситуації вкрай важливо залучати фінансування з боку західних країн-союзників.

За його словами, це дасть можливість продовжувати розвиток оборонної промисловості України, а також впроваджувати інноваційні технології.

Гнатов переконаний, що це б забезпечило б Україні суттєву перевагу.

Глава Генштабу вкотре повторив, що стримування Росії коштує дуже багато грошей.