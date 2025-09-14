Скільки Україна витрачає за добу війни з Росією — відповідь Генштабу
Скільки Україна витрачає за добу війни з Росією — відповідь Генштабу

Очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов офіційно підтвердив, що Україна змушена витрачати близько 172 мільйонів доларів (~7 мільярдів гривень ) лише за день повномасштабної загарбницької війни, яку веде Росія уже понад 11 років.

Головні тези:

  • Україна отримувала перевагу на полі бою там, де запроваджувала інноваційні рішення.
  • Однак на це потрібно дедалі більше грошей.

Україна стримує Росію дорогою ціною

Як зазначив Андрій Гнатов, наша країна не має можливість оплачувати такі масштабні витрати з власного “гаманця”.

Можна підрахувати, у скільки це обходиться за рік, і зрозуміти, що самотужки ми не зможемо самостійно винести цей вантаж, — підкреслив глава Генштабу ЗСУ.

На цьому тлі Гнатов чітко дав зрозуміти, що в цій ситуації вкрай важливо залучати фінансування з боку західних країн-союзників.

За його словами, це дасть можливість продовжувати розвиток оборонної промисловості України, а також впроваджувати інноваційні технології.

Гнатов переконаний, що це б забезпечило б Україні суттєву перевагу.

Глава Генштабу вкотре повторив, що стримування Росії коштує дуже багато грошей.

Нам не треба забувати, що впровадження інновацій — це шалені фінансові ресурси... Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант РФ — це надзвичайно дорого, — підсумував Гнатов.

