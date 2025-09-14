Скільки Україна витрачає за добу війни з Росією — відповідь Генштабу

Очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов офіційно підтвердив, що Україна змушена витрачати близько 172 мільйонів доларів (~7 мільярдів гривень ) лише за день повномасштабної загарбницької війни, яку веде Росія уже понад 11 років.
Головні тези:
- Україна отримувала перевагу на полі бою там, де запроваджувала інноваційні рішення.
- Однак на це потрібно дедалі більше грошей.
Україна стримує Росію дорогою ціною
Як зазначив Андрій Гнатов, наша країна не має можливість оплачувати такі масштабні витрати з власного “гаманця”.
На цьому тлі Гнатов чітко дав зрозуміти, що в цій ситуації вкрай важливо залучати фінансування з боку західних країн-союзників.
За його словами, це дасть можливість продовжувати розвиток оборонної промисловості України, а також впроваджувати інноваційні технології.
Гнатов переконаний, що це б забезпечило б Україні суттєву перевагу.
Глава Генштабу вкотре повторив, що стримування Росії коштує дуже багато грошей.
