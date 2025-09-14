Сколько Украина тратит на день войны с Россией — ответ Генштаба

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов официально подтвердил, что Украина вынуждена тратить около 172 миллионов долларов (~7 миллиардов гривен) только за день полномасштабной захватнической войны, которую ведет Россия уже более 11 лет.

Украина сдерживает Россию дорогой ценой

Как отметил Андрей Гнатов, у нашей страны нет возможности оплачивать такие масштабные расходы из собственного "кошелька".

Можно подсчитать, во сколько это обходится за год, и понять, что самостоятельно мы не сможем самостоятельно вынести этот груз, — подчеркнул глава Генштаба ВСУ.

На этом фоне Гнатов четко дал понять, что в этой ситуации крайне важно привлекать финансирование со стороны западных стран-союзников.

По его словам, это позволит продолжать развитие оборонной промышленности Украины, а также внедрять инновационные технологии.

Гнатов убежден, что это обеспечило бы Украине существенное преимущество.

Глава Генштаба еще раз повторил, что сдерживание России стоит очень много денег.