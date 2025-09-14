Сколько Украина тратит на день войны с Россией — ответ Генштаба

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов официально подтвердил, что Украина вынуждена тратить около 172 миллионов долларов (~7 миллиардов гривен) только за день полномасштабной захватнической войны, которую ведет Россия уже более 11 лет.
Главные тезисы
- Украина получала преимущество на поле боя там, где вводила инновационные решения.
- Однако на это нужно все больше денег.
Украина сдерживает Россию дорогой ценой
Как отметил Андрей Гнатов, у нашей страны нет возможности оплачивать такие масштабные расходы из собственного "кошелька".
На этом фоне Гнатов четко дал понять, что в этой ситуации крайне важно привлекать финансирование со стороны западных стран-союзников.
По его словам, это позволит продолжать развитие оборонной промышленности Украины, а также внедрять инновационные технологии.
Гнатов убежден, что это обеспечило бы Украине существенное преимущество.
Глава Генштаба еще раз повторил, что сдерживание России стоит очень много денег.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-