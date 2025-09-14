Сколько Украина тратит на день войны с Россией — ответ Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько Украина тратит на день войны с Россией — ответ Генштаба

Украина сдерживает Россию дорогой ценой
Read in English
Читати українською

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов официально подтвердил, что Украина вынуждена тратить около 172 миллионов долларов (~7 миллиардов гривен) только за день полномасштабной захватнической войны, которую ведет Россия уже более 11 лет.

Главные тезисы

  • Украина получала преимущество на поле боя там, где вводила инновационные решения.
  • Однако на это нужно все больше денег.

Украина сдерживает Россию дорогой ценой

Как отметил Андрей Гнатов, у нашей страны нет возможности оплачивать такие масштабные расходы из собственного "кошелька".

Можно подсчитать, во сколько это обходится за год, и понять, что самостоятельно мы не сможем самостоятельно вынести этот груз, — подчеркнул глава Генштаба ВСУ.

На этом фоне Гнатов четко дал понять, что в этой ситуации крайне важно привлекать финансирование со стороны западных стран-союзников.

По его словам, это позволит продолжать развитие оборонной промышленности Украины, а также внедрять инновационные технологии.

Гнатов убежден, что это обеспечило бы Украине существенное преимущество.

Глава Генштаба еще раз повторил, что сдерживание России стоит очень много денег.

Нам не нужно забывать, что внедрение инноваций — это безумные финансовые ресурсы... Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, как страна-оккупант РФ — это очень дорого, — подытожил Гнатов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Планирует ли Трамп ввести санкции против России — данные инсайдеров
Санкции Трампа против России пока маловероятны
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Туск бьет тревогу из-за волны пророссийских настроений в Польше
Туск озвучил важное предупреждение
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ООН заговорили о введении в Украину своих миротворцев
ООН готова обеспечить защиту Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?