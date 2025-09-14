Эксперты заявили о "переломном моменте" на поле боя
Категория
Украина
Эксперты заявили о "переломном моменте" на поле боя

Дроны из ИИ меняют ход современной войны
Источник:  Financial Times

Издание Financial Times пообщалось со специалистами по развитию ситуации на украинском фронте. Большинство из них склоняются к мнению, что появление на фронте роя дронов с искусственным интеллектом стало "переломным моментом" в войне России против Украины.

  • Российские захватчики действительно боятся роев дронов.
  • До конца 2025 года Украина получит 33 000 таких "ударных систем".

Дроны из ИИ меняют ход современной войны

Что важно понимать, упомянутые рои дронов используют искусственный интеллект для координации между собой с целью эффективных атак на силы врага.

С заявлением на этот счет выступил исполнительный директор Auterion (компания, разрабатывающая программное обеспечение для дронов) Лоренц Майер.

По его убеждению, именно их появление стало "переломным моментом".

Эксперт обращает внимание на то, что технология Nemyx способна превратить отдельные дроны в единую скоординированную силу.

Она работает на операционной системе Auterion и поставляется в виде приложения, благодаря чему любой совместимый беспилотник может присоединиться к рою с помощью простого обновления, — пояснил Майер.

Он также официально подтвердил, что новое программное обеспечение еще не было протестировано прямо на фронте.

Команда Auterion намерена до конца текущего года передать ВСУ 33 000 своих "ударных систем".

Что важно понимать, они предназначены для беспилотников с искусственным интеллектом в рамках контракта с Минобороны США.

