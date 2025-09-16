Новая встреча Зеленского и Трампа. Рубио раскрыл детали
Категория
Политика
Дата публикации

Новая встреча Зеленского и Трампа. Рубио раскрыл детали

Новая встреча Зеленского и Трампа может состояться в скором времени
Read in English
Читати українською
Источник:  Forbes

Американский лидер Дональд Трамп, скорее всего, встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом сообщил глава Госдепа США Марко Рубио.

Главные тезисы

  • Президент США и Украины могут провести переговоры в Нью-Йорке.
  • Трамп не отказался от намерения завершить российско-украинскую войну.

Новая встреча Зеленского и Трампа может состояться в скором времени

Американские журналисты попросили главу Госдепа прокомментировать ситуацию с развитием войны РФ против Украины.

По мнению Марко Рубио, "ни один лидер в мире не сделал больше для прекращения этой войны, чем Трамп".

На этом фоне он намекнул на потенциальную встречу между президентами на следующей неделе.

Многократные телефонные разговоры, многократные встречи с Зеленским, включая, вероятно, на следующей неделе снова в Нью-Йорке.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Более того, шеф американской дипломатии традиционно начал жаловаться, что глава Белого дома "унаследовал эту трехлетнюю войну от администрации Байдена".

Марко Рубио продолжает уверять, что Трамп действительно делает все возможное, чтобы положить ей конец.

Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в Европе по гарантиям безопасности, потому что это будет необходимо для любого переговорного урегулирования. И он будет продолжать пытаться, — пообещал глава Госдепа.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я готов". Трамп выдвинул НАТО ультиматум касательно России
Donald Trump
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты заявили о "переломном моменте" на поле боя
Дроны из ИИ меняют ход современной войны
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестный дрон над центром Варшавы — все подробности инцидента
Дрон над Варшавой - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?