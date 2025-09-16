Новая встреча Зеленского и Трампа. Рубио раскрыл детали

Американский лидер Дональд Трамп, скорее всего, встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом сообщил глава Госдепа США Марко Рубио.

Новая встреча Зеленского и Трампа может состояться в скором времени

Американские журналисты попросили главу Госдепа прокомментировать ситуацию с развитием войны РФ против Украины.

По мнению Марко Рубио, "ни один лидер в мире не сделал больше для прекращения этой войны, чем Трамп".

На этом фоне он намекнул на потенциальную встречу между президентами на следующей неделе.

Многократные телефонные разговоры, многократные встречи с Зеленским, включая, вероятно, на следующей неделе снова в Нью-Йорке. Марк Рубио Глава Госдепа США

Более того, шеф американской дипломатии традиционно начал жаловаться, что глава Белого дома "унаследовал эту трехлетнюю войну от администрации Байдена".

Марко Рубио продолжает уверять, что Трамп действительно делает все возможное, чтобы положить ей конец.