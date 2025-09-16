Неизвестный дрон над центром Варшавы — все подробности инцидента
Неизвестный дрон над центром Варшавы — все подробности инцидента

Дрон над Варшавой - что известно
Источник:  Polsat News

Вечером 15 сентября иностранные СМИ взбудоражила новость о том, что над правительственными зданиями на улице Парковой и над Бельведерским дворцом — одной из резиденций президента Польши в Варшаве — заметили неизвестный дрон. Впоследствии премьер-министр страны Дональд Туск сообщил об его успешном обезвреживании.

Дрон над Варшавой — что известно

Как сообщил Дональд Туск, Служба охраны государства Польши вечером 15 сентября обезвредила дрон, летающий над правительственными зданиями на улице Парковой и дворцом Бельведер.

Задержаны два гражданина Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента, — заявил он, однако никаких деталей не раскрыл.

Впоследствии с отдельным заявлением на этот счет выступил представитель командования Службы государственной охраны (СОП) полковник Богуслав Пиурковский:

Патрулировавшие территорию сотрудники Службы государственной охраны заметили беспилотник. Лица, руководившие летательным аппаратом, были задержаны с поличным и переданы полиции. Угрозы от объекта не было.

Спикер МВД Польши Каролина Галецкая также сообщила о задержании двух человек.

Служба охраны президента и службы Министерства внутренних дел и администрации действуют и охраняют наиболее важные объекты в стране. Это показывает, что Польша безопасна, — отметил заместитель министра внутренних дел и администрации Вислав Щепанский.

Что важно понимать, это загадочное событие произошло после того, как на прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских дронов, залетевших из Украины и Беларуси.

