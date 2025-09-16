Неизвестный дрон над центром Варшавы — все подробности инцидента

Вечером 15 сентября иностранные СМИ взбудоражила новость о том, что над правительственными зданиями на улице Парковой и над Бельведерским дворцом — одной из резиденций президента Польши в Варшаве — заметили неизвестный дрон. Впоследствии премьер-министр страны Дональд Туск сообщил об его успешном обезвреживании.
Главные тезисы
- Власти Польши раскрыли подробности о дроне, который обезвредили над центром их столицы.
- Указано, что он не представлял угрозы, а подозреваемые уже задержаны.
Дрон над Варшавой — что известно
Как сообщил Дональд Туск, Служба охраны государства Польши вечером 15 сентября обезвредила дрон, летающий над правительственными зданиями на улице Парковой и дворцом Бельведер.
Впоследствии с отдельным заявлением на этот счет выступил представитель командования Службы государственной охраны (СОП) полковник Богуслав Пиурковский:
Спикер МВД Польши Каролина Галецкая также сообщила о задержании двух человек.
Что важно понимать, это загадочное событие произошло после того, как на прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских дронов, залетевших из Украины и Беларуси.
