Польша готовится к возможной агрессии России — тысячи добровольцев проходят обучение

Тысячи поляков начали записываться на добровольные военные учения на фоне растущей угрозы со стороны РФ, особенно после вторжения российских беспилотников на территорию страны.

Польша готовится к возможной агрессии России

Журналисты рассказали об администраторе офиса Агнешке Едрушак, которая в шести километрах от российской границы на севере Польши копала окоп. По ее словам, она хочет быть готова защитить свою семью, в том числе и 13-летнего сына.

Я сделаю все, чтобы оградить своего ребенка. И я точно буду бороться, чтобы защитить его, — подчеркнула Едрушак. Поделиться

В Reuters добавили, что военные учения, которые проходит женщина, прошли в Бранево на полигоне для южнокорейских танков К-2. Полигон, расположенный среди лесов и песчаной местности, звучал гулом танковых двигателей и криками команд.

В глубине души я всегда чувствую, что что-то может произойти, — отметила 36-летняя женщина.

Как рассказал полковник, председатель Центрального военного центра набора Польши Гжегож Вавжинкевич, за первые семь месяцев 2025 года более 20 тысяч поляков записались на добровольную военную учебу.

По его словам, до конца этого года военную обучение должны пройти около 40 тысяч добровольцев, что более чем в два раза превышает показатель 2022 года (16 тысяч). Поделиться

Добровольцы проходят обучение вместе с профессиональными солдатами, но не входят в состав регулярных подразделений, если они официально не поступают на службу. Такая структура позволяет создать масштабируемую силу, которая может поддержать оборонную стратегию Польши в случае необходимости — подобно системам, используемым в Литве и Германии.

В свою очередь, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик подчеркнул, что даже несмотря на прогресс в военных технологиях, подготовка достаточного количества персонала остается очень важной для способности Польши защищать себя.