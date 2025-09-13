Польша готовится к возможной агрессии России — тысячи добровольцев проходят обучение
Категория
Мир
Дата публикации

Польша готовится к возможной агрессии России — тысячи добровольцев проходят обучение

Польша
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Тысячи поляков начали записываться на добровольные военные учения на фоне растущей угрозы со стороны РФ, особенно после вторжения российских беспилотников на территорию страны.

Главные тезисы

  • Тысячи поляков начали добровольное военное обучение на фоне угрозы со стороны России.
  • Более 20 тысяч добровольцев записались на учения за первые семь месяцев 2025 года.
  • Создание силы добровольцев помогает обеспечить оборонительную стратегию страны в случае потенциальной агрессии.

Польша готовится к возможной агрессии России

Журналисты рассказали об администраторе офиса Агнешке Едрушак, которая в шести километрах от российской границы на севере Польши копала окоп. По ее словам, она хочет быть готова защитить свою семью, в том числе и 13-летнего сына.

Я сделаю все, чтобы оградить своего ребенка. И я точно буду бороться, чтобы защитить его, — подчеркнула Едрушак.

В Reuters добавили, что военные учения, которые проходит женщина, прошли в Бранево на полигоне для южнокорейских танков К-2. Полигон, расположенный среди лесов и песчаной местности, звучал гулом танковых двигателей и криками команд.

В глубине души я всегда чувствую, что что-то может произойти, — отметила 36-летняя женщина.

Как рассказал полковник, председатель Центрального военного центра набора Польши Гжегож Вавжинкевич, за первые семь месяцев 2025 года более 20 тысяч поляков записались на добровольную военную учебу.

По его словам, до конца этого года военную обучение должны пройти около 40 тысяч добровольцев, что более чем в два раза превышает показатель 2022 года (16 тысяч).

Добровольцы проходят обучение вместе с профессиональными солдатами, но не входят в состав регулярных подразделений, если они официально не поступают на службу. Такая структура позволяет создать масштабируемую силу, которая может поддержать оборонную стратегию Польши в случае необходимости — подобно системам, используемым в Литве и Германии.

В свою очередь, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик подчеркнул, что даже несмотря на прогресс в военных технологиях, подготовка достаточного количества персонала остается очень важной для способности Польши защищать себя.

Когда идет война или существует угроза войны, наиболее важными являются основные вещи: топливо, боеприпасы и люди.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша запланировала строительство трех оборонных заводов — будут производить боеприпасы
снаряды
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша задействует статью 4 Договора о НАТО после атаки РФ
Туск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша и Латвия закрыли воздушное пространство у границ на фоне провокаций РФ
граница

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?