Польща готується до можливої агресії Росії — тисячі добровольців проходять вишкіл

Тисячі поляків почали записуватися на добровільні військові навчання на тлі зростаючої загрози з боку РФ, особливо після вторгнення російських безпілотників на територію країни.
Головні тези:
- Тисячі поляків добровольців почали проходити військові навчання відповідно до загальної мобілізаційної підготовки країни.
- Полковник Гжегож Вавжинкевич повідомив, що понад 20 тисяч поляків записалися на добровільне військове навчання лише за перші сім місяців 2025 року.
- Створення масштабованої сили добровольців дозволяє забезпечити оборонну стратегію країни в разі потенційної загрози.
Польща готується до можливої агресії Росії
Журналісти розповіли про адміністраторку офісу Агнешку Єдрушак, яка за шість кілометрів від російського кордону на півночі Польщі копала окоп. За її словами, вона хоче бути готовою захистити свою сім'ю, зокрема і 13-річного сина.
У Reuters додали, що військові навчання, які проходить жінка, відбулися в Бранево на полігоні для південнокорейських танків К-2. Полігон, який розташований серед лісів та піщаної місцевості, лунав гулом танкових двигунів та криками команд.
У глибині душі я завжди відчуваю, що щось може статися, - зауважила 36-річна жінка.
Як розповів полковник, голова Центрального військового центру набору Польщі Гжегож Вавжинкевич, за перші сім місяців 2025 року понад 20 тисяч поляків записалися на добровільне військове навчання.
Добровольці проходять навчання разом із професійними солдатами, але не входять до складу регулярних підрозділів, якщо вони офіційно не вступають на службу. Така структура дозволяє створити масштабовану силу, яка може підтримати оборонну стратегію Польщі в разі потреби - подібно до систем, що використовуються в Литві та Німеччині.
Своєю чергою заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик наголосив, що навіть попри прогрес у військових технологіях, підготовка достатньої кількості персоналу залишається дуже важливою для здатності Польщі захищати себе.
Коли йде війна або існує загроза війни, найважливішими є найосновніші речі: паливо, боєприпаси та люди.
