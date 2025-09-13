Польща готується до можливої агресії Росії — тисячі добровольців проходять вишкіл

Тисячі поляків почали записуватися на добровільні військові навчання на тлі зростаючої загрози з боку РФ, особливо після вторгнення російських безпілотників на територію країни.

Польща готується до можливої агресії Росії

Журналісти розповіли про адміністраторку офісу Агнешку Єдрушак, яка за шість кілометрів від російського кордону на півночі Польщі копала окоп. За її словами, вона хоче бути готовою захистити свою сім'ю, зокрема і 13-річного сина.

Я зроблю все, щоб захистити свою дитину. І я точно буду боротися, щоб захистити його, - наголосила Єдрушак. Поширити

У Reuters додали, що військові навчання, які проходить жінка, відбулися в Бранево на полігоні для південнокорейських танків К-2. Полігон, який розташований серед лісів та піщаної місцевості, лунав гулом танкових двигунів та криками команд.

У глибині душі я завжди відчуваю, що щось може статися, - зауважила 36-річна жінка.

Як розповів полковник, голова Центрального військового центру набору Польщі Гжегож Вавжинкевич, за перші сім місяців 2025 року понад 20 тисяч поляків записалися на добровільне військове навчання.

За його словами, до кінця цього року військовий вишкіл мають пройти близько 40 тисяч добровольців, що понад у два рази перевищує показник 2022 року (16 тисяч). Поширити

Добровольці проходять навчання разом із професійними солдатами, але не входять до складу регулярних підрозділів, якщо вони офіційно не вступають на службу. Така структура дозволяє створити масштабовану силу, яка може підтримати оборонну стратегію Польщі в разі потреби - подібно до систем, що використовуються в Литві та Німеччині.

Своєю чергою заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик наголосив, що навіть попри прогрес у військових технологіях, підготовка достатньої кількості персоналу залишається дуже важливою для здатності Польщі захищати себе.