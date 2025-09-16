Невідомий дрон над центром Варшави — усі подробиці інциденту

Ввечері 15 вересня іноземні ЗМІ сколихнула новина про те, що над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом — однією з резиденцій президента Польщі у Варшаві — помітили невідомий дрон. Згодом премʼєр-міністр країни Дональд Туск повідомив про його успішне знешкодження.
Головні тези:
- Влада Польщі розкрила подробиці про дрон, який знешкодили над центром їхньої столиці.
- Вказано, що він не становив загрози, а підозрюваних уже затримали.
Дрон над Варшавою — що наразі відомо
Як повідомив Дональд Туск, Служба охорони держави Польщі ввечері 15 вересня знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями на вулиці Парковій та палацом Бельведер.
Згодом з окремою заявою з цього приводу виступив представник командування Служби державної охорони (СОП) полковник Богуслав Піурковський:
Спікерка МВС Польщі Кароліна Галецька також повідомила про затримання двох осіб.
Що важливо розуміти, ця загадкова подія сталася після того, як минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських дронів, що залетіли з України та Білорусі.
