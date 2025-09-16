Невідомий дрон над центром Варшави — усі подробиці інциденту

Ввечері 15 вересня іноземні ЗМІ сколихнула новина про те, що над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом — однією з резиденцій президента Польщі у Варшаві — помітили невідомий дрон. Згодом премʼєр-міністр країни Дональд Туск повідомив про його успішне знешкодження.

Дрон над Варшавою — що наразі відомо

Як повідомив Дональд Туск, Служба охорони держави Польщі ввечері 15 вересня знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями на вулиці Парковій та палацом Бельведер.

Затримано двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту, — заявив він, однак жодних деталей не розкрив. Поширити

Згодом з окремою заявою з цього приводу виступив представник командування Служби державної охорони (СОП) полковник Богуслав Піурковський:

Співробітники Служби державної охорони, які патрулювали територію, помітили безпілотник. Особи, які керували літальним апаратом, були затримані на місці злочину і передані поліції. Загрози об'єкту не було Поширити

Спікерка МВС Польщі Кароліна Галецька також повідомила про затримання двох осіб.

Служба охорони президента та служби Міністерства внутрішніх справ і адміністрації діють і охороняють найважливіші об'єкти в країні. Це показує, що Польща є безпечною, — наголосив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Віслав Щепанський. Поширити

Що важливо розуміти, ця загадкова подія сталася після того, як минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських дронів, що залетіли з України та Білорусі.