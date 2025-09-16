"Війна закінчиться за 60-90 днів". США знайшли спосіб зупинити Путіна
Дата публікації

"Війна закінчиться за 60-90 днів". США знайшли спосіб зупинити Путіна

Венс, Бессент
Джерело:  Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевняє міжнародну спільноту, що війна Росії проти України завершиться за лічені місяці, якщо Європа приєднається до мит Штатів проти країн, які закуповують російську нафту. На переконання команди Дональда Трампа, лише такий підхід допоможе зупинити диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • США пропонують жорсткі санкції проти російських підприємств за умови співпраці Європи у цьому питанні.
  • Введення Європою вторинних мит на російську нафту може призвести до швидкого завершення війни.

США пропонують Європі діяти злагоджено

Глава Мінфіну США наполягає на тому, щоб європейські союзники відігравали більш активну роль у скороченні доходів Кремля від продажу нафти.

Бессент також чітко дав зрозуміти, що Вашингтон не збирається запроваджувати тарифи щодо Китаю, якщо цього не зробить Брюссель.

Ні для кого не секрет, що США вже ввели мита на індійські товари, а Трамп добивається підтримки Європи для своїх подальших кроків на цьому шляху.

На тлі останніх подій офіційний Пекін цинічно заявив, що закупівля нафти для Китаю є "суверенним питанням".

Я гарантую вам, що якщо Європа введе значні вторинні мита на покупців російської нафти, війна закінчиться за 60 або 90 днів, оскільки це позбавить Москву основного джерела доходів.

Очільник американського відомства запевнив, що команда Трампа налаштована співпрацювати з Брюсселем з метою розгляду більш жорстких санкцій проти російських підприємств, зокрема "Роснефть" і "Лукойл".

Саратовський НПЗ знову під ударом

