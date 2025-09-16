Потужна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ у Росії

Уночі 16 вересня підрозділи Сил оборони України успішно завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу, що знаходиться в Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Саратовський НПЗ виробляє різні види нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне паливо та мазут.
- Він забезпечує потреби армії РФ та має стратегічне значення для ворога.
Саратовський НПЗ знову під ударом
Окрім того, наголошується, що районі об’єкта почали гриміти потужні вибухи, а також спалахнула пожежа.
За словами українських воїнів, наразі наслідки атаки уточнюються.
Що важливо розуміти, Саратовський НПЗ активно займається виробництвом бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.
Загалом йдеться про понад 20 видів нафтопродуктів.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, обсяг переробки у 2023 році сягнув 4,8 млн тонн.
Ба більше, вказано, що цей НПЗ залучений до забезпечення потреб армії РФ.
