Потужна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ у Росії

Уночі 16 вересня підрозділи Сил оборони України успішно завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу, що знаходиться в Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Саратовський НПЗ знову під ударом

У ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область рф), — йдеться в офіційній заяві Генштабу ЗСУ.

Окрім того, наголошується, що районі об’єкта почали гриміти потужні вибухи, а також спалахнула пожежа.

За словами українських воїнів, наразі наслідки атаки уточнюються.

Що важливо розуміти, Саратовський НПЗ активно займається виробництвом бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.

Загалом йдеться про понад 20 видів нафтопродуктів.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, обсяг переробки у 2023 році сягнув 4,8 млн тонн.

Ба більше, вказано, що цей НПЗ залучений до забезпечення потреб армії РФ.