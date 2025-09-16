Потужна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ у Росії
Потужна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ у Росії

Генштаб ЗСУ
Саратовський НПЗ знову під ударом

Уночі 16 вересня підрозділи Сил оборони України успішно завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу, що знаходиться в Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Саратовський НПЗ виробляє різні види нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне паливо та мазут.
  • Він забезпечує потреби армії РФ та має стратегічне значення для ворога.

Саратовський НПЗ знову під ударом

У ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область рф), — йдеться в офіційній заяві Генштабу ЗСУ.

Окрім того, наголошується, що районі об’єкта почали гриміти потужні вибухи, а також спалахнула пожежа.

За словами українських воїнів, наразі наслідки атаки уточнюються.

Що важливо розуміти, Саратовський НПЗ активно займається виробництвом бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.

Загалом йдеться про понад 20 видів нафтопродуктів.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, обсяг переробки у 2023 році сягнув 4,8 млн тонн.

Ба більше, вказано, що цей НПЗ залучений до забезпечення потреб армії РФ.

Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні!

