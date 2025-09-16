Українські воїни уразили командування армії РФ на Донеччині

Вранці 16 вересня Генеральний штаб ЗСУ уточнив результати ударів по пунктах управління російських окупантів в тимчасово окупованій частині Донецької області. Офіційно підтверджено ураження особового складу армії РФ, зокрема й командування.
Головні тези:
- Удари по військових цілях ворога мають вирішальне значення на полі бою.
- Цього разу під вогонь потрапили формування противника, що діють на Покровському напрямку.
Що відомо про ще один успішний удар України
Як зазначає Генштабу ЗСУ, йдеться про атаку, яку підрозділи Сил оборони України здійснили 8 вересня 2025 року.
Саме тоді українські воїни завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області.
Що важливо розуміти, саме ці військові формування ворога залучені до боїв на Покровському напрямку.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 28 серпня пункти управління армії РФ на цій ділянці фронту відвідував міністр оборони країни-агресора Андрій Білоусов.
Минуло не так багато часу, й вказані місця дислокації командування російських військ успішно уразили Сили оборони України.
