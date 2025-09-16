Украинские воины поразили командование армии РФ в Донецкой области

Утром 16 сентября Генеральный штаб ВСУ уточнил результаты ударов по пунктам управления российских окупантов во временно оккупированной части Донецкой области. Официально подтверждено поражение личного состава армии РФ, в том числе и командование.

Что известно об еще одном успешном ударе Украины

Как отмечает Генштаб ВСУ, речь идет об атаке, которую подразделения Сил обороны Украины совершили 8 сентября 2025 года.

В это время украинские воины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области.

Силами и средствами ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил, Сил беспилотных систем ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, были поражены командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск из России. Поделиться

Что важно понимать, именно эти военные формирования врага привлечены к боям на Покровском направлении.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 28 августа пункты управления армии РФ на этом участке фронта посещал министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов.

Прошло не так много времени, и места дислокации командования российских войск успешно поразили Силы обороны Украины.