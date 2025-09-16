Украинские воины поразили командование армии РФ в Донецкой области
Украинские воины поразили командование армии РФ в Донецкой области

Генштаб ВСУ
ВСУ
Утром 16 сентября Генеральный штаб ВСУ уточнил результаты ударов по пунктам управления российских окупантов во временно оккупированной части Донецкой области. Официально подтверждено поражение личного состава армии РФ, в том числе и командование.

  • Удары по военным целям врага имеют решающее значение на поле боя.
  • На этот раз под огонь попали формирования противника, действующие на Покровском направлении.

Что известно об еще одном успешном ударе Украины

Как отмечает Генштаб ВСУ, речь идет об атаке, которую подразделения Сил обороны Украины совершили 8 сентября 2025 года.

В это время украинские воины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области.

Силами и средствами ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил, Сил беспилотных систем ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, были поражены командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск из России.

Что важно понимать, именно эти военные формирования врага привлечены к боям на Покровском направлении.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 28 августа пункты управления армии РФ на этом участке фронта посещал министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов.

Прошло не так много времени, и места дислокации командования российских войск успешно поразили Силы обороны Украины.

Удары по данным военным целям существенно нарушают управление частями и подразделениями вооруженных сил РФ.

