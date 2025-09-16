РФ атаковала Киевщину, Николаевщину и Запорожье — есть погибшие и пострадавшие
РФ атаковала Киевщину, Николаевщину и Запорожье — есть погибшие и пострадавшие

Последствия атаки РФ на Украину 15-16 сентября
В течение ночи 15-16 сентября российские захватчики совершали воздушное нападение на разные регионы Украины. Больше всего на этот раз пострадали Запорожская, Николаевская, Киевская, Харьковская и Сумская области. По состоянию на 09:00 известно о по меньшей мере 2 погибших и 13 раненых.

Главные тезисы

  • Атаки привели к пожарам и разрушениям в разных уголках страны.
  • В Харьковской области российские БПЛА атаковали агропредприятие, а в Сумах часть города осталась без электроснабжения.

Последствия атаки РФ на Украину 15-16 сентября

Как сообщает ГСЧС Украины, враг дважды бил по автомобильной стоянке в Киевской области.

Что важно понимать, второй раз он совершил атаку, когда спасатели там тушили пожар.

В результате второй атаки повреждены два пожарно-спасательных автомобиля. Среди спасателей и гражданских пострадавших нет.

Также ночью 16 сентября враг атаковал Запорожье. Погиб один человек, еще 13 получили ранения, среди них двое детей.

Более того, вспыхнули масштабные пожары: в огне оказались 3 жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станция технического обслуживания на площади 600 кв. м.

К ликвидации были привлечены 78 спасателей и 17 единиц техники

Местные власти Николаевской области сообщают, что один человек погиб в результате удара по фермерскому хозяйству в регионе.

В Харьковской области российские БПЛА атаковали агропредприятие в Купянском районе. Пострадавших нет.

В Сумах по причине попадания двух беспилотников часть города осталась без электроснабжения.

