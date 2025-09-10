Атака России на Яровую — погибли 25 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Яровую — погибли 25 человек

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Количество погибших в Яровой продолжает расти
Читати українською

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что по состоянию на утро известно уже о 25 погибших и 18 раненых в поселке Яровая в результате российского удара 9 сентября.

Главные тезисы

  • За прошедшие сутки россияне 42 раза обстреляли населенные пункты Донетчины.
  • С линии фронта эвакуировано 227 гражданских.

Количество погибших в Яровой продолжает расти

Вадим Филашкин рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 10 сентября.

Краматорский район. В Яровой 25 человек погибли и 18 ранены, поврежден служебный автомобиль Укрпочты.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Фото: VadymFilashkin

Кроме того, указано, что в Славянске враг повредил 15 частных домов, нежилое помещение и промзону.

Как отмечает Вадим Филашкин, в Краматорске повреждено 18 многоэтажек, 4 админздания, магазин, кафе и 2 автомобиля; в Семеновке погиб человек, поврежден частный дом.

В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 9 частных домов, 5 многоэтажек, автостоянка и автомобиль.

Фото: VadymFilashkin

По словам главы Донецкой ОВА, под удары российских захватчиков попал Бахмутский район.

Согласно последним данным, в Северске повреждены 3 дома.

Фото: VadymFilashkin

Всего за сутки россияне 42 раза обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 227 человек, в том числе 46 детей, — сообщил Вадим Филашкин.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Вооруженные силы Польши подтвердили акт агрессии со стороны России
Вооруженные силы Польши отреагировали на российскую атаку
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредило 413 из 458 целей во время массированной атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - как отработала ПВО
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон попал в дом на территории Польши — фото
В Польше обнаружили повреждения после атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?