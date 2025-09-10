Атака России на Яровую — погибли 25 человек

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что по состоянию на утро известно уже о 25 погибших и 18 раненых в поселке Яровая в результате российского удара 9 сентября.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки россияне 42 раза обстреляли населенные пункты Донетчины.
- С линии фронта эвакуировано 227 гражданских.
Количество погибших в Яровой продолжает расти
Вадим Филашкин рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 10 сентября.
Кроме того, указано, что в Славянске враг повредил 15 частных домов, нежилое помещение и промзону.
Как отмечает Вадим Филашкин, в Краматорске повреждено 18 многоэтажек, 4 админздания, магазин, кафе и 2 автомобиля; в Семеновке погиб человек, поврежден частный дом.
По словам главы Донецкой ОВА, под удары российских захватчиков попал Бахмутский район.
Согласно последним данным, в Северске повреждены 3 дома.
