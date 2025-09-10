Атака России на Яровую — погибли 25 человек

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что по состоянию на утро известно уже о 25 погибших и 18 раненых в поселке Яровая в результате российского удара 9 сентября.

Количество погибших в Яровой продолжает расти

Вадим Филашкин рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 10 сентября.

Краматорский район. В Яровой 25 человек погибли и 18 ранены, поврежден служебный автомобиль Укрпочты. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Кроме того, указано, что в Славянске враг повредил 15 частных домов, нежилое помещение и промзону.

Как отмечает Вадим Филашкин, в Краматорске повреждено 18 многоэтажек, 4 админздания, магазин, кафе и 2 автомобиля; в Семеновке погиб человек, поврежден частный дом.

В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 9 частных домов, 5 многоэтажек, автостоянка и автомобиль.

По словам главы Донецкой ОВА, под удары российских захватчиков попал Бахмутский район.

Согласно последним данным, в Северске повреждены 3 дома.

