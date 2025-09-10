Атака Росії на Ярову — загинули 25 людей

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін офіційно підтвердив, що станом на ранок відомо уже про 25 загиблих та 18 поранених у селищі Ярова внаслідок російського удару 9 вересня.
Головні тези:
- Протягом минулої доби росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини.
- З лінії фронту евакуйовано 227 цивільних.
Кількість загиблих в Яровій продовжує зростати
Вадим Філашкін розповів про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 вересня.
Окрім того, наголошується, що в Слов'янську ворог пошкодив 15 приватних будинків, нежитлове приміщення і промзону.
Як зазначає Вадим Філашкін, у Краматорську пошкоджено 18 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, крамницю, кав'ярню і 2 автівки; у Семенівці загинула людина, пошкоджено приватний будинок.
За словами глави Донецької ОВА, під удари російських загарбників потрапив Бахмутський район.
Згідно з останніми даними, у Сіверську пошкоджено 3 будинки.
