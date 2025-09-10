Атака Росії на Ярову — загинули 25 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Ярову — загинули 25 людей

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Кількість загиблих в Яровій продовжує зростати

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін офіційно підтвердив, що станом на ранок відомо уже про 25 загиблих та 18 поранених у селищі Ярова внаслідок російського удару 9 вересня.

Головні тези:

  • Протягом минулої доби росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини.
  •  З лінії фронту евакуйовано 227 цивільних.

Кількість загиблих в Яровій продовжує зростати

Вадим Філашкін розповів про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 вересня.

Краматорський район. У Яровій 25 людей загинули і 18 поранено, пошкоджено службове авто Укрпошти.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Очільник Донецької ОВА

Фото: VadymFilashkin

Окрім того, наголошується, що в Слов'янську ворог пошкодив 15 приватних будинків, нежитлове приміщення і промзону.

Як зазначає Вадим Філашкін, у Краматорську пошкоджено 18 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, крамницю, кав'ярню і 2 автівки; у Семенівці загинула людина, пошкоджено приватний будинок.

У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, автостоянку і автівку.

Фото: VadymFilashkin

За словами глави Донецької ОВА, під удари російських загарбників потрапив Бахмутський район.

Згідно з останніми даними, у Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Фото: VadymFilashkin

Всього за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 227 людей, у тому числі 46 дітей, — повідомив Вадим Філашкін.

