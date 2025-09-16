РФ атакувала Київщину, Миколаївщину та Запоріжжя — є загиблі й потерпілі
РФ атакувала Київщину, Миколаївщину та Запоріжжя — є загиблі й потерпілі

ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Україну 15-16 вересня
Read in English

Протягом ночі 15-16 вересня російській загарбники здійснювали повітряний напад на різні регіони України. Найбільше цього разу постраждали, Запорізька, Миколаївська, Київська, Харківська та Сумська області. Станом на 09:00 відомо про щонайменше 2 загиблих та 13 поранених.

Головні тези:

  • Атаки призвели до пожеж та руйнувань у різних куточках країни.
  • На Харківщині російські БПЛА атакували агропідприємство, а в Сумах частина міста залишилася без електропостачання.

Наслідки атаки РФ на Україну 15-16 вересня

Як повідомляє ДСНС Україні, ворог двічі бив по автомобільній стоянці на Київщині.

Що важливо розуміти, вдруге він здійснив атаку, коли рятувальники там гасили пожежу.

Внаслідок другої атаки пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі. Серед рятувальників та цивільних потерпілих немає.

Також уночі 16 вересня ворог атакував Запоріжжя. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей.

Ба більше, спалахнули масштабні пожежі: у вогні опинилися 3 житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станція технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

До ліквідації були залучені 78 рятувальників і 17 одиниць техніки

Місцева влада Миколаївської області повідомляє, що одна людина загинула внаслідок удару по фермерському господарству в регіоні.

На Харківщині російські БПЛА атакували агропідприємство у Куп'янському районі. Постраждалих немає.

В Сумах унаслідок влучання двох безпілотників частина міста залишилася без електропостачання.

