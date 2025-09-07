Атака Росії на Кабмін. Свириденко показала наслідки

Очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко показала будівлю уряду, який 7 вересня вперше з початку війни був пошкоджений внаслідок наймасованішої атаки російських загарбників.

Свириденко звернулася до міжнародної спільноти

Глава уряду офіційно підтвердила, що ніхто не постраждав, а пожежу вже загасили.

За словами Юлії Свириденко, робота Кабінету міністрів України не буде зупинена через руйнування.

Я закликаю наших партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України — не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні.Час діяти. Юлія Свириденко Прем’єр-міністр України

Вона вкотре повторила, що Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими.

Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини, — закликала Юлія Свириденко. Поширити

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

7 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що внаслідок наймасованішої атаки Росії на Україну загинули четверо людей і понад 44 мирних мешканців дістали поранення.

Що важливо розуміти, під завалами досі можуть знаходитися цивільні, тому кількість жертв може зрости.