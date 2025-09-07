Атака Росії на Кабмін. Свириденко показала наслідки

Очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко показала будівлю уряду, який 7 вересня вперше з початку війни був пошкоджений внаслідок наймасованішої атаки російських загарбників.
Головні тези:
- Глава уряду закликає до збільшення систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури України.
- Необхідно посилити санкційний тиск на Росію, щоб позбавити військову машину Кремля ресурсів.
Свириденко звернулася до міжнародної спільноти
Глава уряду офіційно підтвердила, що ніхто не постраждав, а пожежу вже загасили.
За словами Юлії Свириденко, робота Кабінету міністрів України не буде зупинена через руйнування.
Вона вкотре повторила, що Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими.
7 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що внаслідок наймасованішої атаки Росії на Україну загинули четверо людей і понад 44 мирних мешканців дістали поранення.
Що важливо розуміти, під завалами досі можуть знаходитися цивільні, тому кількість жертв може зрости.
