Атака Росії на Кабмін. Свириденко показала наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Кабмін. Свириденко показала наслідки

Юлія Свириденко
Кабмін горить

Очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко показала будівлю уряду, який 7 вересня вперше з початку війни був пошкоджений внаслідок наймасованішої атаки російських загарбників.

Головні тези:

  • Глава уряду закликає до збільшення систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури України.
  • Необхідно посилити санкційний тиск на Росію, щоб позбавити військову машину Кремля ресурсів.

Свириденко звернулася до міжнародної спільноти

Глава уряду офіційно підтвердила, що ніхто не постраждав, а пожежу вже загасили.

За словами Юлії Свириденко, робота Кабінету міністрів України не буде зупинена через руйнування.

Я закликаю наших партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України — не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні.Час діяти.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністр України

Вона вкотре повторила, що Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими.

Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини, — закликала Юлія Свириденко.

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

7 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що внаслідок наймасованішої атаки Росії на Україну загинули четверо людей і понад 44 мирних мешканців дістали поранення.

Що важливо розуміти, під завалами досі можуть знаходитися цивільні, тому кількість жертв може зрости.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві зросла кількість загиблих після наймасованішої атаки РФ
КМВА
Наймасштабніша атака РФ на Україну 7 вересня - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
День воєнної розвідки України. Зеленський, Буданов та Сирський звернулися до народу
Володимир Зеленський
День воєнної розвідки України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 4 та поранили 44 українців під час наймасштабнішої атаки
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про наслідки нової атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?