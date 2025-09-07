Росіяни вбили 4 та поранили 44 українців під час наймасштабнішої атаки
Україна
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про наслідки нової атаки РФ
Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що внаслідок наймасованішої атаки Росії на Україну загинули четверо людей і понад 44 мирних мешканців дістали поранення.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський провів переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном з цього приводу.
  • Глави двох країн домовилися про спільні дії на тлі останніх подій.

На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На тлі цієї трагедії глава держави провів переговори з французький лідером Емманюелем Макроном.

У центрі уваги сторін був саме жорсткий нічний російський обстріл, який призвів до жахливих наслідків.

Зеленський та Макрон домовилися про спільні дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.

Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони, — наголосив президент України.

Що важливо розуміти, станом на 12:52 7 вересня відомо вже про трьох загиблих мешканців Києва внаслідок нового масштабного удару російських загарбників. Під завалами можуть бути цивільні.

Окрім того, відомо про ще щонайменше 20 постраждалих у столиці.

