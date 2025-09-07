Росіяни вбили 4 та поранили 44 українців під час наймасштабнішої атаки

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що внаслідок наймасованішої атаки Росії на Україну загинули четверо людей і понад 44 мирних мешканців дістали поранення.

Зеленський розповів про наслідки нової атаки РФ

На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні. Володимир Зеленський Президент України

На тлі цієї трагедії глава держави провів переговори з французький лідером Емманюелем Макроном.

У центрі уваги сторін був саме жорсткий нічний російський обстріл, який призвів до жахливих наслідків.

Зеленський та Макрон домовилися про спільні дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.

Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони, — наголосив президент України.

Що важливо розуміти, станом на 12:52 7 вересня відомо вже про трьох загиблих мешканців Києва внаслідок нового масштабного удару російських загарбників. Під завалами можуть бути цивільні.