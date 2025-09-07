Росіяни вбили 4 та поранили 44 українців під час наймасштабнішої атаки

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що внаслідок наймасованішої атаки Росії на Україну загинули четверо людей і понад 44 мирних мешканців дістали поранення.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський провів переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном з цього приводу.
- Глави двох країн домовилися про спільні дії на тлі останніх подій.
Зеленський розповів про наслідки нової атаки РФ
На тлі цієї трагедії глава держави провів переговори з французький лідером Емманюелем Макроном.
У центрі уваги сторін був саме жорсткий нічний російський обстріл, який призвів до жахливих наслідків.
Зеленський та Макрон домовилися про спільні дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.
Що важливо розуміти, станом на 12:52 7 вересня відомо вже про трьох загиблих мешканців Києва внаслідок нового масштабного удару російських загарбників. Під завалами можуть бути цивільні.
Окрім того, відомо про ще щонайменше 20 постраждалих у столиці.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-