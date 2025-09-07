День воєнної розвідки України. Зеленський, Буданов та Сирський звернулися до народу

7 вересня Україна відзначає День воєнної розвідки. Президент Володимир Зеленський, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вітають розвідників з професійним святом та нагадують про їхню мужність та відданість захисту батьківщини.
Головні тези:
- Розвідники славляться своєю мужністю, холодним розумом та вміння швидко ухвалювати правильні рішення.
- Президент та керівники військових структур вказують на важливість і роль української розвідки у захисті країни.
День воєнної розвідки України
Як зазначив Володимир Зеленський, кожного дня українці роблять більше, ніж здається можливим.
Вони не лише здатні швидко відшукати слабкі місця ворога, а й потужно вразити їх.
Саме вони додають сили нашій державі та значно знижують її для окупантів.
Звернення також записав начальник Головного управління України Кирило Буданов.
За його словами, День воєнної розвідки України ― професійне свято тих, хто веде часом невидиму, проте надзвичайно важливу боротьбу за свободу і безпеку нашої нації.
Він також закликав ніколи не забувати, як багато розвідників за довгі роки цієї війни заплатили найвищу ціну, залишившись вірними присязі та Батьківщині.
Буданова наголосив, що їхні імена назавжди викарбувані на нашому Меморіалі пам’яті.
Свої привітання українським розвідникам висловив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, тисячі українських розвідників цілодобово, щоденно на фронті й у ворожому тилу здобувають необхідні результати для України.
Їхнє головне завдання — це й отримання важливої інформації про противника, і його знищення.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-