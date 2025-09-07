День воєнної розвідки України. Зеленський, Буданов та Сирський звернулися до народу

7 вересня Україна відзначає День воєнної розвідки. Президент Володимир Зеленський, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вітають розвідників з професійним святом та нагадують про їхню мужність та відданість захисту батьківщини.

День воєнної розвідки України

Як зазначив Володимир Зеленський, кожного дня українці роблять більше, ніж здається можливим.

Вони не лише здатні швидко відшукати слабкі місця ворога, а й потужно вразити їх.

Саме вони додають сили нашій державі та значно знижують її для окупантів.

Дякую за відвагу та відданість Україні. За все, що ви робите для держави та наших людей. Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання. З Днем воєнної розвідки України! Володимир Зеленський Президент України

Звернення також записав начальник Головного управління України Кирило Буданов.

За його словами, День воєнної розвідки України ― професійне свято тих, хто веде часом невидиму, проте надзвичайно важливу боротьбу за свободу і безпеку нашої нації.

Воєнна розвідка ― це очі, вуха та мозок нашої армії. Це хоробрість, рішучість, холодний розум і відкрите серце, віддане Україні. Повсякденна робота українських розвідників ― це поєднання гострого інтелекту, сучасних технологій, стратегічної аналітики та незламної відваги. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Він також закликав ніколи не забувати, як багато розвідників за довгі роки цієї війни заплатили найвищу ціну, залишившись вірними присязі та Батьківщині.

Буданова наголосив, що їхні імена назавжди викарбувані на нашому Меморіалі пам’яті.

Дякую кожному розвіднику, кожній родині, яка чекає своїх Героїв. Дякую всім українцям, які підтримують наше військо у героїчній боротьбі за свободу, за незалежність, за майбутнє наших дітей. Ми ― сильні. Ми ― сучасні. Ми ― професіонали. Ми ― разом. І саме це робить нас непереможними. Доєднуйтесь до нас! З Днем воєнної розвідки України! — заявив Буданов. Поширити

Свої привітання українським розвідникам висловив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, тисячі українських розвідників цілодобово, щоденно на фронті й у ворожому тилу здобувають необхідні результати для України.

Їхнє головне завдання — це й отримання важливої інформації про противника, і його знищення.