7 сентября Украина отмечает День военной разведки. Президент Владимир Зеленский, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравляют разведчиков с профессиональным праздником и напоминают об их мужестве и преданности защите родины.
День военной разведки Украины
Как отметил Владимир Зеленский, каждый день украинцы делают больше, чем кажется возможным.
Они не только способны быстро найти слабые места врага, но и мощно поразить их.
Именно они придают силы нашему государству и значительно снижают его для оккупантов.
Обращение также записал начальник Главного управления Украины Кирилл Буданов.
По его словам, День военной разведки Украины — профессиональный праздник тех, кто ведет порой невидимую, но чрезвычайно важную борьбу за свободу и безопасность нашей нации.
Он также призвал никогда не забывать, как многие разведчики за долгие годы этой войны заплатили высокую цену, оставшись верными присяге и Родине.
Буданова подчеркнул, что их имена навсегда отчеканены на нашем Мемориале памяти.
Свои поздравления украинским разведчикам выразил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, тысячи украинских разведчиков круглосуточно, ежедневно на фронте и во вражеском тылу получают необходимые результаты для Украины.
Их главная задача — это и получение важной информации о противнике, и его уничтожение.
