7 сентября Украина отмечает День военной разведки. Президент Владимир Зеленский, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравляют разведчиков с профессиональным праздником и напоминают об их мужестве и преданности защите родины.

День военной разведки Украины

Как отметил Владимир Зеленский, каждый день украинцы делают больше, чем кажется возможным.

Они не только способны быстро найти слабые места врага, но и мощно поразить их.

Именно они придают силы нашему государству и значительно снижают его для оккупантов.

Спасибо за отвагу и преданность Украине. За все, что вы делаете государству и нашим людям. Всегда будем помнить и будем благодарны всем, кто отдал жизнь, выполняя боевые задания. С Днем военной разведки Украины! Владимир Зеленский Президент Украины

Обращение также записал начальник Главного управления Украины Кирилл Буданов.

По его словам, День военной разведки Украины — профессиональный праздник тех, кто ведет порой невидимую, но чрезвычайно важную борьбу за свободу и безопасность нашей нации.

Военная разведка — это глаза, уши и мозг нашей армии. Это храбрость, решительность, холодный ум и открытое сердце, преданное Украине. Повседневная работа украинских разведчиков — это сочетание острого интеллекта, современных технологий, стратегической аналитики и несокрушимой отваги. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Он также призвал никогда не забывать, как многие разведчики за долгие годы этой войны заплатили высокую цену, оставшись верными присяге и Родине.

Буданова подчеркнул, что их имена навсегда отчеканены на нашем Мемориале памяти.

Спасибо каждому разведчику, каждой семье, которая ждет своих Героев. Благодарю всех украинцев, которые поддерживают наше войско в героической борьбе за свободу, за независимость, за будущее наших детей. Мы сильные. Мы современные. Мы профессионалы. Мы — вместе. И именно это делает нас непобедимыми. Присоединяйтесь к нам! С Днем военной разведки Украины! — заявил Буданов. Поделиться

Свои поздравления украинским разведчикам выразил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, тысячи украинских разведчиков круглосуточно, ежедневно на фронте и во вражеском тылу получают необходимые результаты для Украины.

Их главная задача — это и получение важной информации о противнике, и его уничтожение.