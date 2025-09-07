В Киеве возросло количество погибших после массированной атаки РФ
В Киеве возросло количество погибших после массированной атаки РФ

По состоянию на 12:52 7 сентября известно уже о трех погибших жителях Киева в результате нового масштабного удара российских захватчиков. Под завалами могут быть гражданские.

  • Согласно последним данным, 20 человек получили ранения.
  • Российские захватчики атаковали жилые здания и детские сады в разных районах города.

С заявлением по этому поводу выступил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:

Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным. Поисково-спасательная операция продолжается, — заявил он.

Кроме того, известно еще о 20 пострадавших в столице Украины.

Местные власти заявляют о более чем 10 локациях с повреждениями. Произошли прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах.

В шестнадцатиэтажке в Святошинском районе — последние три этажа. В одной из поврежденных девятиэтажек района частичное разрушение с 4 по 8 этаж. Здесь по состоянию на данный момент двое погибших, в том числе ребенок. россияне убили мать и ее сына, которому было всего 3 месяца, а у отца — тяжелые травмы. В другой 9-этажке — третий этаж поврежден. Здесь спасатели спасли девять человек. На всех локациях продолжаются работы.

Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко

Глава КМВА

Также указано, что враг повредил крышу одного из детских садов.

Под удары российских захватчиков попало жилье людей и в Дарницком районе.

Беспилотник попал в 4-этажное здание, предварительно есть частичное разрушение 3 и 4 этажей. Известно о двух пострадавших.

В Печерском районе Россия попала в Кабинет Министров Украины, где начался пожар.

Главное сейчас — помочь людям. В Святошинском районе, где больше повреждений, развернули 2 штаба — ул. Жмеринская, 34 (школа №253) и ул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа 131). Также в Дарницком районе на ул. Ялтинская 24/23 мобильный штаб для пострадавших. По адресам окажут всю возможную помощь.

