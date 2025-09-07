В Киеве возросло количество погибших после массированной атаки РФ

По состоянию на 12:52 7 сентября известно уже о трех погибших жителях Киева в результате нового масштабного удара российских захватчиков. Под завалами могут быть гражданские.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, 20 человек получили ранения.
- Российские захватчики атаковали жилые здания и детские сады в разных районах города.
Самая масштабная атака РФ на Украину 7 сентября — какие последствия
С заявлением по этому поводу выступил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:
Кроме того, известно еще о 20 пострадавших в столице Украины.
Местные власти заявляют о более чем 10 локациях с повреждениями. Произошли прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах.
Также указано, что враг повредил крышу одного из детских садов.
Под удары российских захватчиков попало жилье людей и в Дарницком районе.
Беспилотник попал в 4-этажное здание, предварительно есть частичное разрушение 3 и 4 этажей. Известно о двух пострадавших.
В Печерском районе Россия попала в Кабинет Министров Украины, где начался пожар.
