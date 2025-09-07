У Києві зросла кількість загиблих після наймасованішої атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві зросла кількість загиблих після наймасованішої атаки РФ

КМВА
Наймасштабніша атака РФ на Україну 7 вересня - які наслідки

Станом на 12:52 7 вересня відомо вже про трьох загиблих мешканців Києва внаслідок нового масштабного удару російських загарбників. Під завалами можуть бути цивільні.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, 20 осіб отримали поранення.
  • Російські загарбники атакували житлові будівлі і дитячі садочки у різних районах міста.

Наймасштабніша атака РФ на Україну 7 вересня — які наслідки

З заявою з цього приводу виступив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним. Пошуково-рятувальна операція триває, — заявив він.

Окрім того, відомо про ще 20 постраждалих у столиці України.

Місцева влада заявляє про понад 10 локацій з пошкодженнями. Відбулися прямі влучання в житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах.

У шістнадцятиповерхівці в Святошинському районі — останні три поверхи. В одній з пошкоджених девʼятиповерхівок району часткове руйнування з 4 по 8 поверх. Тут станом на зараз двоє загиблих, серед них дитина. росіяни вбили мати та її сина, якому було лише 3 місяці, а в батька — важкі травми. В іншій 9-типоверхівці — третій поверх пошкоджено. Тут рятувальники врятували девʼять людей. На всіх локаціях тривають роботи.

Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко

Глава КМВА

Також вказано, що ворог пошкодив дах одного з дитячих садочків.

Під удари російських загарбників потрапило житло людей і в Дарницькому районі.

Безпілотник поцілив у 4-поверховий будинок, попередньо є часткове руйнування 3 та 4 поверхів. Відомо про двох постраждалих.

У Печерському районі Росія влучила у Кабінет міністрів України, де почалася пожежа.

Головне зараз — допомогти людям. У Святошинському районі, де найбільше пошкоджень, розгорнули 2 штаби —  вул. Жмеринська, 34 (школа №253) та вул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа 131). Також в Дарницькому районі по вул. Ялтинська 24/23 є мобільний штаб для постраждалих. За адресами нададуть всю можливу допомогу.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила Ільський НПЗ і місця дислокації армії РФ — фото та відео
Генштаб ЗСУ
Нові успіхи українських воїнів - перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським "де завгодно"
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Росія може атакувати Європу — прогноз Буданова
Що відомо про новий план Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?