У Києві зросла кількість загиблих після наймасованішої атаки РФ

Станом на 12:52 7 вересня відомо вже про трьох загиблих мешканців Києва внаслідок нового масштабного удару російських загарбників. Під завалами можуть бути цивільні.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, 20 осіб отримали поранення.
- Російські загарбники атакували житлові будівлі і дитячі садочки у різних районах міста.
Наймасштабніша атака РФ на Україну 7 вересня — які наслідки
З заявою з цього приводу виступив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:
Окрім того, відомо про ще 20 постраждалих у столиці України.
Місцева влада заявляє про понад 10 локацій з пошкодженнями. Відбулися прямі влучання в житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах.
Також вказано, що ворог пошкодив дах одного з дитячих садочків.
Під удари російських загарбників потрапило житло людей і в Дарницькому районі.
Безпілотник поцілив у 4-поверховий будинок, попередньо є часткове руйнування 3 та 4 поверхів. Відомо про двох постраждалих.
У Печерському районі Росія влучила у Кабінет міністрів України, де почалася пожежа.
