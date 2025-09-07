У Києві зросла кількість загиблих після наймасованішої атаки РФ

Станом на 12:52 7 вересня відомо вже про трьох загиблих мешканців Києва внаслідок нового масштабного удару російських загарбників. Під завалами можуть бути цивільні.

Наймасштабніша атака РФ на Україну 7 вересня — які наслідки

З заявою з цього приводу виступив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним. Пошуково-рятувальна операція триває, — заявив він. Поширити

Окрім того, відомо про ще 20 постраждалих у столиці України.

Місцева влада заявляє про понад 10 локацій з пошкодженнями. Відбулися прямі влучання в житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах.

У шістнадцятиповерхівці в Святошинському районі — останні три поверхи. В одній з пошкоджених девʼятиповерхівок району часткове руйнування з 4 по 8 поверх. Тут станом на зараз двоє загиблих, серед них дитина. росіяни вбили мати та її сина, якому було лише 3 місяці, а в батька — важкі травми. В іншій 9-типоверхівці — третій поверх пошкоджено. Тут рятувальники врятували девʼять людей. На всіх локаціях тривають роботи. Тимур Ткаченко Глава КМВА

Також вказано, що ворог пошкодив дах одного з дитячих садочків.

Під удари російських загарбників потрапило житло людей і в Дарницькому районі.

Безпілотник поцілив у 4-поверховий будинок, попередньо є часткове руйнування 3 та 4 поверхів. Відомо про двох постраждалих.

У Печерському районі Росія влучила у Кабінет міністрів України, де почалася пожежа.